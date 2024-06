Samsung, è ufficiale l'evento Galaxy Unpacked il 10 luglio a Parigi

Tutti gli appassionati del mondo Samsung e della tecnologia in generale si chiedevano quando il colosso sul coreano avrebbe ufficializzato il tutto. Finalmente è arrivato l’annuncio: l’evento Galaxy Unpacked estivo si terrà il prossimo 10 luglio. Diverse indiscrezioni avevano già anticipato la questione e Samsung è intervenuta perentoriamente ufficializzando il tutto in una sede suggestiva come la capitale francese Parigi.

I fan dei dispositivi pieghevoli e del mondo Samsung in generale resteranno certamente stupiti di fronte alle nuove creazioni dell’azienda orientale. Come anticipato infatti, durante il Galaxy Unpacked faranno la loro prima uscita ufficiale i nuovi smartphone Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, ormai arrivati alla loro sesta edizione. Presumibilmente l’azienda svelerà anche altri prodotti: tra questi potrebbero esserci i nuovi Galaxy Watch 7 e il Galaxy Ring, già mostrato a fine febbraio a Barcellona in occasione del MWC 2024, ma solo sotto teca. Si tratterà dell’occasione giusta anche per osservare le grandi novità che riguardano la nuova frontiera Galaxy AI.

La scelta della sede è ricaduta su Parigi in virtù del ruolo che Samsung riveste: in occasione dei Giochi Olimpici infatti il colosso è partner ufficiale e sfrutterà il periodo direttamente antecedente la manifestazione per dare vita al suo nuovo evento. Sempre a Parigi infatti, durante la cerimonia di apertura, Samsung posizionerà a bordo delle imbarcazioni che presenteranno ogni squadra olimpica un totale di 200 dispositivi Galaxy S24 Ultra che trasmetteranno in 5G l’evento.

Samsung Galaxy Unpacked: a che ora si terrà l’evento e dove guardarlo

Il prossimo 10 luglio dunque Samsung Electronics ospiterà a Parigi il suo evento Galaxy Upacked. La capitale francese, iconico polo culturale ed epicentro delle nuove tendenze, diventerà la cornice perfetta per il lancio dei nuovi prodotti del colosso. Ma a che ora sarà possibile assistere allo spettacolo? Secondo quanto riportato ufficialmente dall’azienda, si partirà alle ore 15:00.

Gli utenti interessati potranno seguire la diretta streaming direttamente sul sito ufficiale ma anche sul canale YouTube di Samsung.