L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a proporre al suo pubblico le sue fantastiche offerte di rete mobile. In questi ultimi giorni sarebbe dovuta infatti terminare la disponibilità di una super offerta dell’operatore telefonico virtuale. Tuttavia, Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di tutto il suo portafoglio di offerte, comprese le offerte appartenenti alla gamma Very Promo Flash. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga fino a luglio il suo portafoglio di super offerte

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità del suo portafoglio di super offerte. Come già accennato in apertura, infatti, queste ultime sarebbero dovute essere disponibili all’attivazione soltanto fino a qualche giorno fa. Ora, però, l’operatore ha deciso di continuare a proporle almeno per qualche altro giorno.

Gli utenti interessati, in particolare, avranno tempo per attivare queste offerte fino al prossimo 3 luglio 2024. Non è da escludere, però, che l’operatore virtuale possa decidere di prorogare in seguito ancora una volta la disponibilità di queste offerte. Come accennato in apertura di questo articolo, tra le offerte mobile prorogate dall’operatore sono comprese anche quelle della gamma Promo Flash.

In particolare, una delle offerte mobile che è stata prorogata è la super Very 5,99 Promo Flash Back XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta rimane poi come sempre contenuto. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese. Un’offerta senz’altro imperdibile per quello che ha da offrire.

Per scoprire tutte le offerte mobile prorogate da Very Mobile, vi consigliamo di recarvi presso la pagina ufficiale dell’operatore telefonico virtuale.