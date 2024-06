Parigi 2024, Olimpiadi: cerimonia di apertura in streaming con 200 Galaxy S24 Ultra

La tecnologia è sempre di più parte anche del mondo dello sport. A dimostrarlo in maniera ulteriore ci pensa Samsung, sponsor principale delle olimpiadi di Parigi che avranno inizio il prossimo 26 luglio. L’azienda sudcoreana ha l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza per gli spettatori e per i fan in merito alla visione che avranno, offrendo una prospettiva più ravvicinata dell’evento.

Verranno utilizzati infatti dei Galaxy S24 Ultra per riprendere e condividere grazie al 5G tutte le immagini più belle ed importanti della cerimonia di apertura. Tutto ciò verrà riproposto anche durante le gare di vela che avranno luogo a Marsiglia nei giorni successivi.

Samsung dà il via alle olimpiadi di Parigi con 200 Galaxy S24 Ultra sparsi sulle imbarcazioni

Per la prima volta nella storia dei giochi olimpici, la cerimonia di apertura sarà fuori da un impianto sportivo. Circa 10.500 atleti infatti sfileranno sulla Senna, il fiume che attraversa Parigi. Verranno installati lungo il percorso più di 200 Samsung Galaxy S24 Ultra, tutti a bordo delle imbarcazioni sulle quali ci saranno 85 persone. Le immagini dunque verranno trasmesse in 5G grazie alla regia del gestore Orange e riprenderanno tutto quello che accade a bordo dei natanti in sfilata sul fiume francese per dare il via alle olimpiadi.

Ancora una volta dunque Samsung dimostrerà di avere l’asso nella manica in più per svolgere il ruolo di partner dei giochi olimpici. Da ricordare che l’azienda è sponsor principale fin dal 1998 a Nagano.

Queste le parole di Stephanie Choi, EVP e responsabile marketing di Mobile eXperience Business in Samsung:

In un mondo sempre più interconnesso, la tecnologia mobile Samsung Galaxy ha giocato un ruolo chiave nel trasformare e approfondire le relazioni degli utenti con il mondo, ovunque essi si trovino. Come partner globale da quasi trent’anni, comprendiamo l’importanza di creare e facilitare connessioni significative anche durante i Giochi Olimpici e Paralimpici