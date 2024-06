Nel 2024, Telepass sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, soprattutto dopo aver annunciato rincari per i suoi abbonamenti lo scorso aprile. A partire dal 1 luglio 2024, i costi mensili dell’abbonamento Family saliranno a 3,90 euro, ma c’è una buona notizia per gli utenti della Campania: nuovi servizi sono in arrivo.

Telepass e la collaborazione con UnicoCampania

Telepass non si ferma solo agli aumenti di prezzo. Dopo questi aggiornamenti, l’azienda prevede di espandere ulteriormente la sua offerta di servizi. Alcuni di questi saranno però disponibili solo per gli utenti Plus. È consigliabile tenere d’occhio il sito ufficiale di Telepass per non perdere le novità in arrivo.

La grande novità riguarda la collaborazione con UnicoCampania, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in Campania. Grazie alle app di Telepass o Telepass Pay X, sarà presto possibile acquistare i titoli di viaggio per il trasporto locale direttamente dal proprio smartphone. Questa iniziativa rende più semplice per i residenti e i turisti acquistare i biglietti, anche per chi di solito non usa il trasporto pubblico della regione.

Per lanciare questa nuova partnership, Telepass ha introdotto una promozione speciale che sarà valida fino al 31 agosto 2024: ogni 5 biglietti acquistati e validati, ne riceverete uno in omaggio. È un incentivo che sicuramente sarà apprezzato dai viaggiatori abituali e da chi desidera esplorare la Campania con facilità.

Questo passo fa parte del progetto nazionale Maas4Italy (Mobility-as-a-Service for Italy), che mira a migliorare l’accessibilità e la convenienza del trasporto pubblico nelle principali città italiane. Telepass già permette l’acquisto di biglietti del trasporto pubblico in città come Milano, Roma e Venezia, e questo si estenderà presto anche alla Campania.

Il trasporto pubblico italiano sempre più conveniente

Questo sviluppo conferma l’impegno di Telepass nel migliorare l’esperienza di mobilità dei cittadini italiani attraverso l’innovazione tecnologica e la collaborazione con le aziende di trasporto locale. Continuate a seguire Telepass per scoprire cosa riserverà il futuro in termini di miglioramenti e nuove funzionalità, ma una cosa è certa: il trasporto pubblico in Italia sta diventando sempre più accessibile e conveniente grazie a iniziative come questa.