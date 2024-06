Polestar 2, debutta ufficialmente il model year 2025

Polestar ha confermato il debutto della versione model year 2025 per la propria Polestar 2. La vettura elettrica svedese è stata rinnovata sotto molti aspetti, garantendo una maggiore scelta agli utenti ed è già disponibile per il mercato Europeo.

Il marchio svedese, infatti, ha dichiarato che la Polestar 2 verrà modificata nel design, introducendo nuovi elementi che renderanno lo stile ancora più moderno. Tra le novità ci sono i cerchi in lega Aero da 19 pollici con inserti aerodinamici e la nuova Pro grafite da 20 pollici.

Le colorazioni disponibili vedranno l’introduzione di due nuove tonalità. La Vapour, caratterizzata da un effetto metallico leggero diventa il nuovo colore base al posto del Magnesium. La seconda introduzione è Storm, una tonalità tendente all’alluminio scuro. Questa colorazione è stata introdotta con Polestar 4 e ora diventa parte integrante della palette di questa vettura, in sostituzione di Thunder.

Polestar 2 si rinnova con il model year 2025 che introduce diverse novità di design, colorazioni inedite e nuovi pacchetti

Gli interni della nuova Polestar 2 vedranno l’introduzione della pelle Nappa Charcoal, una soluzione elegante ma al tempo stesso sostenibile. Infatti, l’azienda garantisce il benessere degli animali utilizzati per realizzare le pelli.

Non mancheranno modifiche alla struttura dei pacchetti, offrendo così soluzioni su misura a tutti coloro interessati all’acquisto. Il Climate Pack permette di installare sull’auto una pompa di calore, avere i sedili posteriori riscaldati così come il volante riscaldato. Perfino gli ugelli dedicati al liquido lavavetri si possono riscaldare per una pulizia migliore.

Gli utenti potranno scegliere anche il Pro Pack, un pacchetto che include i nuovi cerchi da 20 pollici. Inoltre, verranno aggiunti dei dettagli in oro svedese sia sulle cinture di sicurezza che sui tappi delle valvole dei pneumatici. Sarà possibile personalizzare la propria vetture con i pacchetti Pilot, Plus e Performance.

La Polestar 2 può contare anche sull’autonomia migliorata che può raggiungere i 659 km nel ciclo WLTP con la versione Long Range Single Motor. La versione Standard Range Single Motor, invece, può coprire 554 km nel ciclo WLTP.