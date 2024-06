Fondo Energetico Nazionale: supporto per l'installazione di impianti Fotovoltaici

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha lanciato il Bando per il Reddito Energetico Nazionale, un’iniziativa ambiziosa per supportare l’installazione di impianti fotovoltaici nelle case italiane. Tale programma era stato introdotto con un decreto del 2023 e cerca di donare assistenza sia i cittadini che agli interi condomini così da poter diventare “prosumer” di energia elettrica.

Il fondo, dotato di 200 milioni di euro spalmati su due anni, cerca di ridurre le bollette energetiche delle famiglie in difficoltà economica. Come? Attraverso l’autoproduzione di energia solare. L’iniziativa non un semplice sostegno economico, ma anche una mossa strategica che consente l’installazione di impianti fotovoltaici per portare il nostro Paese più vicino alla sostenibilità ambientale e all’indipendenza energetica del paese.

Accedere al bando: dettagli per l’istallazione degli impianti fotovoltaici ed impatti positivi per la nostra economia

Il Bando aprirà il 5 luglio e chiuderà il 31 dicembre 2024. In quest’arco di tempo il governo cercherà di distribuire in modo equo le risorse tra le diverse regioni italiane. Ciò che forse è più importante del Reddito Energetico Nazionale è il sostegno fino all’80% delle spese per l’acquisto e l’installazione di wallbox per la ricarica elettrica domestica. In tal caso il tetto massimo di copertura è di 1.500 euro per ogni individuo e arriva fino a 8.000 euro se si parla di un condominio. L’incentivo è disponibile per le persone fisiche e i condomini che optano per una wallbox conforme agli standard Modo 3 e CEI, garantendo un’efficace gestione dell’energia e una sicurezza negli impianti fotovoltaici.

Il Reddito Energetico Nazionale non è solo, come magari si potrebbe pensare una misura di assistenza economica. Esso è un vero e proprio investimento per il nostro futuro e per un avvenire energetico sostenibile in tutta Italia. Attraverso la promozione ed anche l’adozione di energie rinnovabili come con i pannelli fotovoltaici, si spera di dare un maggiore contributo alla lotta al cambiamento climatico. Questo fondo è un passo significativo verso un’economia energetica più verde e accessibile per tutti, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile e autonomo dal punto di vista energetico per l’Italia.