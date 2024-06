Paramount Plus: aumento dei prezzi in arrivo, negli USA sono già più alti

Lo streaming online dei contenuti video è diventato ormai fondamentale per tutti gli utenti in tutto il mondo. Tutti almeno una volta hanno avuto a che fare con una abbonamento o con un piano in particolare in riferimento a Netflix e a tutte le altre piattaforme. Durante gli ultimi mesi una su tutte sembra essere salita alla ribalta, mettendo in difficoltà le aziende predominanti. Stiamo parlando di Paramount+, colosso assoluto che riesce ad includere al suo interno contenuti di vario genere.

Chi è appassionato di film e serie TV può rifarsi a questa straordinaria soluzione, che costa anche meno rispetto alle altre. I contenuti esclusivi disponibili al suo interno riescono a rendere tutto molto più interessante del solito. Una qualsiasi serata diventa infatti motivo di aggregazione con gli amici o con i parenti. Secondo quanto riportato però ci sarebbe una notizia che potrebbe non far piacere che sta circolando in queste ultime ore proprio riguardo a Paramount+.

Paramount+: ecco cosa sta accadendo, i prezzi potrebbero aumentare ancora

Le ultime notizie trapelate durante le ultime ore hanno evidenziato che dal prossimo 20 agosto il prezzo di Paramount+ potrebbe aumentare. Al momento il cambiamento sta riguardando solo gli Stati Uniti. Più specificamente, Paramount+ compreso di Showtime avrà un prezzo di 12,99 dollari al mese, dunque 1 dollaro in più. Paramount Plus con spot pubblicitari limitati inclusi invece costerà 7,99 dollari al mese mentre il piano Essential 7,99 dollari al mese quindi 2 dollari in più.

Non cambieranno i prezzi dell’abbonamento annuale ad Essential. Questo significa che tutti gli utenti che hanno un abbonamento mensile potranno continuare a pagare 5,99 dollari, mentre gli scritti al piano con Showtime avranno un nuovo costo. Ad ora non si sa nulla riguardo ad una probabile estensione in Italia di questo servizio, per cui almeno per il momento bisogna andarci con i piedi di piombo.