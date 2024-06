Continua ad ampliarsi la proposta di smartphone pieghevoli di casa Motorola. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore tech Motorola ha finalmente svelato in veste ufficiale i suoi nuovi foldable Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra. Si tratta di due nuovi dispositivi eccezionali e ora saranno acquistabili anche con il noto operatore telefonico italiano TIM. Gli utenti interessati potranno infatti acquistarli in comode rate mensili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Razr 50 e 50 Ultra, i nuovi pieghevoli ora acquistabili con TIM

Il noto operatore telefonico italiano TIM darà la possibilità di acquistare a rate i due nuovi smartphone pieghevoli a marchio Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra. Entrambi sono stati annunciati ufficialmente per diversi mercati e ora saranno acquistabili anche in Italia a partire dal 25 giugno 2024.

In particolare, con l’operatore telefonico italiano TIM gli utenti interessati potranno acquistare questi nuovi smartphone con piccole rate mensili grazie al finanziamento TIMFin. Motorola Razr 50, ad esempio, sarà acquistabile a rate con l’operatore utilizzando come metodo di pagamento la carta di credito, una prepagata oppure un conto corrente.

Il modello Motorola Razr 50, nello specifico, sarà acquistabile dagli utenti con 30 comode rate mensili da 23 euro al mese. In questo modo, gli utenti pagheranno questo smartphone soltanto 690 euro. Gli utenti potranno anche acquistare il top di questa serie, ovvero il nuovo Motorola Razr 50 Ultra. In questo caso, gli utenti dovranno pagare sempre 30 rate mensili però con un importo pari a 30 euro al mese. In totale, quindi , gli utenti pagheranno questo fantastico smartphone soltanto 900 euro.

Per il momento, questi nuovi smartphone a marchio Motorola saranno acquistabili dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici o che richiederanno l’attivazione di un’offerta convergente con l’offerta di rete fissa di TIM.