Tentativo di phishing: la truffa del messaggio ha svuotato i conti degli utenti

Ricordate la truffa phishing che voleva far credere agli utenti di avere un problema con la loro banca? Ebbene, sembra essere ritornata alla carica.

In queste ultime ore sono arrivate numerosissime segnalazioni in merito ad un messaggio di posta elettronica molto particolare. In basso ci sono tutte le informazioni.

Il messaggio phishing che truffa gli utenti è proprio qui sotto

In basso c’è il messaggio che sta girando ultimamente e c’è una precisazione da fare: Intesa Sanpaolo è parte lesa così come gli utenti, in quanto il suo nome è stato usato in maniera indebita.

“Verifica le tue informazioni per evitare la sospensione!

Per motivi di sicurezza, abbiamo sospeso l’accesso online al tuo conto bancario. Questa è una misura di sicurezza progettata per proteggere i nostri clienti e il tuo account.

È necessario verificare i dati personali relativi al tuo account corrente per ripristinare la funzionalità del tuo account e confermare di non essere stato vittima di un furto di identità.

Accedi e inserisci nuovamente i tuoi dati nella pagina seguente per completare il processo di verifica:

Confermare“.

Dopo questo messaggio molte persone hanno creduto di avere un problema con la loro banca di fiducia. Proprio per questo motivo, tutti coloro che avevano proprio il conto indicato nella mail, hanno provveduto a cliccare sul tasto “Confermare”. È in questo modo che si sono ritrovati a compilare un form, dove non si sono accorti di aver regalato i loro dati personali ai malfattori.

Essendo un conto in banca, diverse persone hanno anche ceduto i loro dati di accesso, fornendo dunque i loro conti correnti ai truffatori. Purtroppo i tentativi di phishing funzionano proprio così e rappresentano il miglior modo per riuscire a mettere in difficoltà le persone facendole cascare in una truffa. State molto attenti ed evitate soprattutto di cliccare sui link perché è da lì che parte il tutto.