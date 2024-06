C’è aria di novità in casa Motorola. In questi ultimi giorni, infatti, il produttore tech Motorola ha tenuto un importante evento durante il quale sono stati annunciati i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ovvero i nuovi Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra. Tuttavia, oltre a questi foldable, l’azienda tech ha presentato in veste ufficiale anche il nuovo Motorola Moto S50 Neo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Motorola Moto S50 Neo

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Motorola ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo medio di gamma Motorola Moto S50 Neo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha tenuto un importante evento durante il quale ha anche annunciato i suoi nuovi smartphone pieghevoli Motorola Razr 50 e Moto Razr 50 Ultra.

Dal punto di vista estetico, questo nuovo smartphone segue le linee estetiche dei precedenti device dell’azienda. In particolare, la parte frontale dello smartphone è occupata da un ampio display con tecnologia pOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Da notare la presenza dei bordi del display leggermente curvi ai lati.

La parte posteriore dello smartphone è occupata poi in alto a sinistra da due sensori fotografici. Si tratta in particolare di un sensore fotografico principale da 50 MP, il sensore Sony IMX882 con apertura focale pari a f/1.79. In accoppiata è poi presente un sensore fotografico grandangolare da 8 MP. Al centro trova posto il logo di Motorola. Da notare poi la texture e la realizzazione della backcover dello smartphone. Quest’ultima sarà disponibile in diverse colorazioni inedite, fra cui Olivine, Gray e Surf. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo invece il soc Snapdragon 6s Gen 3. A supporto, sono poi presenti diversi tagli di memoria.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Motorola Moto S50 Neo sarà disponibile all’acquisto per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale.