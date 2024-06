Nuova Jeep Compass: il modello ibrido avrà anche una versione elettrica?

Jeep continua costantemente a lavorare per arricchire le proposte da donare ai suoi papabili clienti. Al momento la sua concentrazione verte sulla nuovissima generazione della Compass. Se il nome non vi è nuovo è perché si tratta di un restyling, di una nuova generazione del passato e fortunato C-SUV. A quanto pare, la nuova versione dovrebbe arrivare già il prossimo anno e ci regalerà diversi aggiornamenti sia interni che esterni.

Il futuro SUV Jeep Compass potrebbe essere definito come il fratello gemello della Peugeot 3008 ed anche della Opel Grandland. Questi, entrambi SUV di medie dimensioni, saranno costruiti piattaforma Stellantis STLA Medium, oramai molto utilizzata grazie alla sua estrema versatilità, la stessa che infatti darà vita alla futura Lancia Delta 2028 full electric.

Gli emozionanti cambiamenti nel restyling della nuova Jeep Compass

La nuova Compass continuerà ad avere la trazione integrale e adotterà probabilmente la tecnologia che qualcuno avrà già notato sulla Jeep Avenger 4xe. Tale tecnologia presenta una ibridazione a 48V con un motore termico posizionato su ogni asse. Per la prima volta, la Jeep Compass avrà poi anche una versione al 100% elettrica, segno della versatilità e della missione ecologica della compagnia. Sarà disponibile poi anche una versione plug-in hybrid. E la potenza? Che cosa avremo a disposizione? Ben 195 cavalli e un’autonomia di 85 km (quando usata in modalità elettrica).

La nuova Compass sarà lunga circa 4,5 metri, 15 centimetri in più rispetto al modello attuale. L’aumento di dimensioni riprende le strategie Jeep intraprese anche per la futura Renegade, che dovrebbe invece toccare i 4,4 metri. Per quanto riguarda i prezzi, gli esperti presumono che la versione entry level della nuova Jeep Compass si aggirerà attorno ai 40.000 euro, un prezzo non male per un C-SUV in linea con alcuni competitor.

Con la nuova generazione della Compass, Jeep si prepara quindi a lanciare un SUV ancora più versatile e tecnologicamente avanzato. La combinazione di motorizzazioni ibride e completamente elettriche, unito poi alle dimensioni accresciute e alle nuove dotazioni, renderà la Jeep Compass un’auto parecchio interessante, non credete?