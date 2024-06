Il mercato dell’elettronica in Cina è sempre in fermento, con delle novità pazzesche che arriveranno a breve sui mercati di tutto il mondo.

Probabilmente la novità più incredibile arriva proprio da Lenovo e dalla conferenza che si terrà il 25 giugno. Durante questo evento il brand cinese introdurrà dei nuovi smartphone Motorola.

Motorola è un brand di telefonia mobile molto in voga negli anni 2000 e che adesso appartiene proprio a Lenovo, che continua a sfornare degli ottimi smartphone.

L’uscita più particolare sarà probabilmente quella del nuovo Moto S50 Neo, che avrà una caratteristica abbastanza singolare per uno smartphone.

Prima di svelare qual è questo tratto singolare e distintivo, vediamo quali saranno le caratteristiche specifiche di questo atteso dispositivo.

Spessore di 7,59 mm

Processore Snap Dragon di fascia media

8GB di RAM

8GB di RAM Espansione micro SD fino a 1TB

128 GB o 256 GB di memoria interna

Schermo LED curvo da 6,6 pollici

Frequenza di aggiornamento a 120Hz

Risoluzione FHD+

Batteria da 5000 mAh e con ricarica rapida da 33 W

Doppia fotocamera posteriore da 50 MP e 8MP e fotocamera anteriore da 32 MP

Sensore per le impronte digitali

Il nuovo Moto S50 Neo sarà inoltre disponibile in diverse colorazioni, tra cui blu verde e nero e presenterà come software il sistema operativo Android 14.

Moto S50 Neo: quale sarà la particolarità di questo nuovo dispositivo?

Dopo aver elencato le caratteristiche tecniche specifiche di questo nuovo attesissimo smartphone, vediamo quale sarà la caratteristica singolare del dispositivo.

A quanto pare il nuovo Moto S50 Neo sarà in assoluto il primo smartphone ad avere ben quattro anni di garanzia.

Solitamente gli smartphone non hanno tutti questi anni di garanzia, tuttavia in questo caso potrebbe essere una scelta precisa dell’azienda per sedare le preoccupazioni degli utenti.

Con tutta probabilità, anche se non ci sono dati certi a riguardo, i quattro anni di garanzia potrebbero essere presenti soltanto sul mercato cinese e non si sa se verranno estesi anche agli altri mercati dove il nuovo Motorola si chiamerà Moto G85 5G.