BMW, celebre per la sua iconica sezione M dedicata alle auto dalle superbe performance, sta cambiando totalmente il concetto di guida sportiva nei veicoli elettrici. Anche se alcune società stanno vertendo le proprie strategie di evoluzione sui cambi automatici standard nelle auto elettriche, la BMW sta invece sviluppando un cambio manuale “fake” per soddisfare anche i guidatori più tradizionalisti.

La sezione M di BMW ha quindi integrato l’idea di cambi di marcia emulati già sperimentati da Hyundai sulla Ioniq 5 N. Per Frank Van Meel, capo della divisione M, l’importanza di tale azione era quella di simularne il suono del motore ruggente, quella sensazione unica che dona il brivido della velocità, anche per in veicoli elettrici privi di marce.

Un auto elettrica sportiva ruggente e dal finto cambio manuale per la BMW

Dirk Häcker, responsabile dello sviluppo presso BMW M, ha mostrato le sue lodi la Ioniq 5 N come un veicolo elettrico e ne ha preso palesemente spunto. La BMW M prevede infatti di introdurre questa tecnologia innovativa sulla sua prima berlina sportiva elettrica. L’idea è quella di inserire un sistema a quattro motori capace di toccare i 1.341 CV. Le auto con tali tecnologie avranno un’accelerazione pazzesca che andrà da 0 a 96 km/h in meno di 3 secondi, oltre ad un nuovo sistema di raffreddamento avanzato delle batterie.

BMW dovrebbe forse svelare un nuovo modello M ad agosto durante uno speciale evento. In tale occasione si vedrà la partecipazione dello stesso Frank Van Meel che ha già promesso agli spettatori una speciale sorpresa. Le speculazioni su questa fantomatica sorpresa sono concentrate su modelli di prestigio come l’M8 o sulle nuove berline M elettriche. Con questa nuova direzione, la BMW non solo adatta la tradizione delle prestazioni sportive alla mobilità elettrica, ma porta nel settore una nuova concezione di guida elettrica grazie l’aggiunta di particolari tecnologie innovative. Potenza e prestazioni promettono di rivoluzionare per sempre il panorama elettrico, mantenendo intatta quell’essenza che tanto piace agli appassionati di guida sportiva a cui non vogliono affatto rinunciare.