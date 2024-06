Skyline: HMD Global lancia un nuovo modello che ricorda i Lumia

HMD Global è pronta a sorprendere il mercato con un nuovo smartphone dal nome Skyline. Un dispositivo che promette di riportare l’estetica dei celebri Nokia Lumia. Avvistato di recente su Geekbench, lo Skyline sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Accompagnato da 8GB di RAM e il sistema operativo Android14. Questo nuovo modello si colloca in una fascia di prezzo intorno ai 460€ per la versione con 256GB di memoria interna.

Skyline: specifiche tecniche e varianti

Il design del cellulare, come detto, ricorda i primi modelli Lumia, in particolare il prestigioso Lumia800. La scocca sarà in policarbonato, caratterizzata da una forma squadrata con bordi laterali arrotondati. Il display, invece, sarà incastonato nella struttura, conferendo un aspetto robusto e sofisticato. Gli appassionati dei Lumia apprezzeranno sicuramente questo ritorno al passato. Il quale però, sarà arricchito da specifiche tecniche moderne. Secondo le indiscrezioni, il display sarà un OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione FHD+. Garantendo così un’esperienza visiva di alta qualità.

Oltre tutto ciò il nuovo dispositivo sarà equipaggiato con una fotocamera posteriore tripla. Il sensore principale avrà una risoluzione di 108MP, supportato da una camera ultra-grandangolare da 8MP e una da 2MP. Presumibilmente per macro o per la profondità. La fotocamera frontale sarà invece da 32MP, ideale per selfie di alta qualità. La batteria da 4.900 mAh garantirà una buona autonomia. Supportata da una ricarica rapida fino a 33W, una caratteristica che, pur non essendo la più veloce sul mercato, risulta comunque efficace per un utilizzo quotidiano.

Lo Skyline sarà certificato IP67. Garantendo così una buona resistenza a polvere e acqua. HMD Global prevede anche una Business Edition di questo modello, che sarà disponibile a 520€. Non sono però ancora chiari i dettagli che differenziano questa versione da quella standard. La Business Edition potrebbe includere alcune funzionalità aggiuntive o opzioni di assistenza specifiche per le utenze professionali.