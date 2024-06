Il prossimo Samsung Unpacked previsto per il 10 luglio ha suscitato grande attesa. Nel frattempo, sono sempre di più le speculazioni relative agli smartphone pieghevoli di nuova generazione che verranno presentati. In particolare, uno dei modelli più discussi è il Galaxy Z Flip 6. Secondo quanto emerso, è previsto che ci sarà un significativo aumento di prezzo rispetto al suo predecessore, il ZFlip 5.

Le prime indiscrezioni riguardavano un aumento di circa 100 dollari per il mercato statunitense. Per l’Europa la situazione non migliora. Informazioni recenti indicano che tale incremento potrebbe estendersi, infatti, anche al mercato europeo.

Dettagli e prezzo di lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 6

Fonti come Saminsider hanno riportato che il prezzo di lancio del Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe essere di 1.340euro per la versione con 256GB di memoria. Mentre il costo si aggira intorno ai 1.467euro per quella da 512GB. Suddetti prezzi, destinati al mercato europeo, potrebbero variare ulteriormente a livello nazionale. Come, ad esempio, nel caso dell’Italia.

Per comprendere l’entità dell’aumento, è utile confrontare tali cifre con quelle del modello precedente. Quest’ultimo presentava un prezzo di listino pari a 1.199euro. In Italia, tale costo è stato già superato, raggiungendo i 1.249euro. Secondo le nuove indiscrezioni, l’aumento potrebbe, dunque, attestarsi intorno ai 140euro per il modello base da 256GB. In questo modo il prezzo stimato è di circa 1.390euro. Mentre la versione da 512GB potrebbe superare i 1.500euro.

È importante sottolineare che quest’ultimi sono solamente rumors. I prezzi ufficiali verranno confermati da Samsung solo al momento del lancio. Ciò che porta in tanti a sostenere tale tesi è la convergenza di diverse fonti sul possibile aumento.

Le ragioni dietro tale aumento potrebbero includere i costi di produzione dei display flessibili e altre tecnologie innovative integrate nei dispositivi. Inoltre, non bisogna trascurare la strategia di posizionamento sul mercato di Samsung. Nonostante ciò, l’azienda punta ancora a mantenere la competitività sul mercato dei pieghevoli, offrendo al contempo caratteristiche avanzate e un design innovativo che continua a evolversi con ogni nuova generazione di smartphone.