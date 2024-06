Acquistare uno smartphone Android ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti è davvero possibile con Amazon, oggi gli utenti possono approfittare di uno dei migliori risparmi, grazie alla promozione attivata sul dispositivo di casa Blackview.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ ed un processore octa-core che può raggiungere comunque ottime prestazioni, se confrontato a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, parlando giustappunto di smartphone rugged. La batteria rappresenta il fiore all’occhiello del device, riuscendo a raggiungere 6580mAh, per una autonomia che va ben oltre le più rosee aspettative.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, dovete correre subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto gratis.

Smartphone Blackview in offerta su Amazon

Tutti possono avere uno smartphone Android scontato dell’80%, è possibile affidarsi direttamente al dispositivo di casa Blackview, che parte da un listino di 699 euro, per poi aggiungere un paio di coupon da non perdere. Prima di tutto è necessario applicare in pagina lo sconto del 50%, selezionando la relativa casellina; in secondo luogo sarà necessario applicare il codice H5RH54F8, inserendolo manualmente nella pagina di riepilogo dell’ordine. In questo modo verrà applicato uno sconto complessivo dell’80%, per arrivare così a spendere solamente il 20% del valore iniziale, che si aggirerà attorno ai 150 euro circa. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Il display, sebbene sia un IPS LCD, riesce comunque a raggiungere una risoluzione più che sufficiente, pari a 720 x 1560 pixel, con luminosità massima comunque di 500 nits, che ne facilita l’utilizzo sotto la luce solare diretta o all’aria aperta. Il peso, essendo un rugged phone, è chiaramente sostenuto, tanto da arrivare a ben 273 grammi complessivi. La connettività virtuale si ferma al 4G, sebbene sia possibile installare due SIM differenti all’interno dello stesso device.