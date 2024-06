Fotovoltaico ed energia green: l'anno scorso il volume è raddoppiato

È sotto gli occhi di tutti la grande crescita che è stata fatta nel settore del fotovoltaico. Dati che ne vengono fuori non sono assolutamente sorprendenti, in quanto dopo l’ultima grande ascesa, in tanti se lo aspettavano. Sarebbe stata registrata infatti una quota molto alta per quanto riguarda l’energia immessa di mese in mese nella rete. Il mercato si sta espandendo con grande velocità ed è proprio questo ciò che sorprende.

All’interno del Global Market Outlook in riferimento allo scorso anno, era prevista una crescita per svariate motivazioni, ma non come quella che è stata registrata. Questo è quanto riferito dagli analisti che hanno fatto parte del nuovo report “Global Market Outlook For Solar Power 2024 – 2028“.

Il fotovoltaico cresce sempre di più: ecco i dati per il 2023

La capacità solare del fotovoltaico nel 2023 è stata identificata in ben 447 GW. In percentuale stiamo parlando addirittura dell’87% in più rispetto ai dati raccolti nel 2022. Secondo coloro che hanno effettuato l’analisi, a rendere possibile tutto ciò sarebbe stato il grande apporto di alcuni fattori tra cui la disponibilità di prodotti che hanno attirato sempre di più l’attenzione dei consumatori, anche in virtù di quella che potrebbe essere una crisi energetica futura dovuta alla guerra in Ucraina.

A rendere tutto superiore rispetto ai dati passati ci ha pensato soprattutto la Cina che è il mercato solare più grande al mondo e che avrebbe registrato un boom del 167% in un anno solo. Questo avrebbe consentito alla nazione di contribuire per il 57% alla crescita globale.

“L’emergenza climatica continuerà a essere al centro dell’attenzione dei governi, mentre la sicurezza energetica diventerà un tema fondamentale per promuovere gli investimenti nell’energia solare in un contesto mondiale sempre più frammentato. Grazie ai miglioramenti nei costi e ai numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia, abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni più probabili a 544 GW per il 2024, basandoci su una crescita annua del 22% e su incrementi a doppia cifra per un mercato annuale di 876 GW entro il 2028“.