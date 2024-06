Il Fotovoltaico avanza: Oxford PV raggiunge alti livelli di efficienza

Il settore del fotovoltaico continua a ottenere risultati eccezionali, dimostrandosi una forza trainante nella produzione di energia rinnovabile. Oltre all’importante ruolo che gioca insieme all’eolico, esso sta facendo notevoli progressi anche nell’efficienza dei singoli moduli.

Oxford PV, azienda britannica specializzata nello sviluppo di celle fotovoltaiche in materiali innovativi come la perovskite, ha proprio condiviso di recente la fantastica notizia di un nuovo numero di efficienza per i suoi moduli solari dedicati al mercato residenziale. A febbraio di quest’anno, le celle tandem silicio-perovskite di Oxford PV avevano già raggiunto un’efficienza del 25%, arrivando fino al 26,8% per i moduli in formato M6. Tale valore era già superiore rispetto ai tradizionali moduli in silicio del fotovoltaico, che in media si attestano attorno al 25%. La start-up britannica ha invece ulteriormente incrementato l’efficienza dei suoi moduli, raggiungendo il 26,9%. Il risultato straordinario conferma il grande potenziale della perovskite nel settore della produzione solare, come già ipotizzato un paio di anni orsono.

Collaborazioni per una produzione migliore del fotovoltaico

Oxford PV sta dunque lavorando per aumentare costantemente l’efficienza di conversione dei propri pannelli solari tandem silicio-perovskite. Essa vuole avvicinarsi ora al 27%. La società vuole passare al più presto alla scala industriale, così da rendere questi moduli accessibili anche ai privati, senza proporre prezzi troppo alti ed inaccessibili. L’ultimo record di efficienza dei moduli M6, pannelli di dimensioni residenziali composti da 60 celle solari tandem perovskite su silicio, è stato verificato dal Fraunhofer CalLab. Questo ulteriore test con risultato positivi dimostra ancora il potenziale della tecnologia di Oxford PV nel fotovoltaico. Quest’anno potrebbe dimostrarsi entusiasmante per l’energia sostenibile con tali prospettive. Con l’inizio della produzione su larga scala e la continua ricerca di un nuovo sito di produzione ad alto volume per portare questa tecnologia nel mercato principale.

I progressi di Oxford PV nel campo del fotovoltaico sono molto importanti, essenziali per l’industria dell’energia solare. L’aumento dell’efficienza dei moduli solari tandem silicio-perovskite non solo migliora la competitività delle soluzioni solari, ma contribuisce anche a rendere l’energia rinnovabile più accessibile e sostenibile per un numero sempre maggiore di consumatori sperando che sempre più case passino a sostentamenti ecologici.