Fotovoltaico: nascono i primi pannelli resistenti ai forti venti

La 5B, una società australiana, ha ottenuto un importante contratto da 69 megawatt (MW) per un progetto di energia rinnovabile a Jobos, nella parte occidentale di Porto Rico. Tale progetto prevede l’installazione di ben 100 MW batterie di accumulo nella zona, importantissimi per migliorare la resistenza dell’intera area contro gli eventi climatici improvvisi ed estremi. In questa particolare regione, infatti, spesso si ha a che fare con potenti uragani. Il contratto gira intorno ai pannelli fotovoltaici modulari 5B Maverick.

Tale tecnologia è nota tra le diverse tipologie di pannelli per la sua grande capacità di richiedere tempi brevi di installazione. I pannelli Maverick vengono dispiegati rapidamente grazie al preassemblaggio. Hanno una struttura a fisarmonica pieghevole apribile con estrema facilità e velocità. Ogni unità Maverick include 90 moduli solari, montati su 9 cremagliere incernierate e supportate da 10 travi in acciaio-cemento. Questa configurazione permette una densità energetica eccezionale, raddoppiando l’efficienza rispetto ai sistemi con inseguitore solare e superando dell’87% quelli fissi.

I dettagli del progetto: 1392 pannelli entro fine anno

Con questo progetto, 5B non solo rafforza i sistemi energetici portoricani ma raffigura anche un grande traguardo nel percorso verso un futuro più sostenibile. La scelta dei pannelli Maverick da parte di Porto Rico non è certo stata casuale. Questi non sono solo facili da installar ma anche molto resistenti alle condizioni climatiche difficili. Bisognava trovare un sistema che potesse sopravvivere ai forti venti dell’arcipelago e, con la loro struttura pieghevole, i pannelli Maverick sono perfetti per tale scopo. In situazioni di rischio alto, le strutture possono addirittura essere richiuse e smontate per essere poi riposizionate in una nuova zona.

Entro la fine dell’anno, 5B si impegna a fornire 1.392 di questi pannelli a Jobos, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mercato delle energie rinnovabili. Questo progetto non solo rappresenta un passo avanti significativo per l’energia sostenibile a Porto Rico, ma sottolinea anche l’importanza dell’innovazione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili. L’uso di questi innovativi pannelli della società 5B a Porto Rico dimostra quante tecnologie esistano al momento in grado di donare soluzioni pratiche per la raccolta di energia da fonti ecologiche.