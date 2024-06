Bonus per Wallbox: arriva il sostegno per la ricarica elettrica privata

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente annunciato nuovi fondi per il 2024, mirati a facilitare l’installazione di wallbox casalinghe per la ricarica delle auto elettriche. Questa iniziativa non solo mira a incentivare la sostenibilità, ma promette anche di trasformare i nostri spazi domestici in veri e propri hub di ricarica ecologica. Ma quali sono i vantaggi di questi bonus dati dal governo?

Gli incentivi coprono fino all’80% delle spese per l’acquisto e l’installazione della wallbox, con un massimo di 1.500 euro per persona fisica e fino a 8.000 euro per condominio. Questo significa che il governo supporta con i BONUS gran parte delle spese per il passaggio alla mobilità elettrica, così da renderlo più accessibile e promuovere anche l’adozione di soluzioni di ricarica nelle singole abitazioni.

Requisiti necessari per accedere al bonus wallbox: come non essere esclusi?

La wallbox deve essere nuova, appena uscita di fabbrica. Oltre ciò deve necessariamente essere conforme agli standard di ricarica Modo 3 e ai requisiti richiesti CEI. Per ottenere il Bonus è poi necessario che il dispositivo abbia almeno 2 anni di garanzia così che abbia la giusta sicurezza e affidabilità.

Come si fare richiesta pera avere questo speciale bonus? A differenza degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici gestiti dai concessionari, per ottenere il bonus per la wallbox è necessario che si faccia richiesta direttamente sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sappiate però che non si sa quando verrà aperta la piattaforma, quindi è consigliabile tenere d’occhio il sito con costanza.

Questo programma di incentivi per le wallbox è certamente un qualcosa di positivo per noi e per il nostro ambiente. Finalmente si compie un altro passo importante verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Offrendo supporto finanziario, il governo sta incentivando non solo l’adozione di veicoli elettrici, ma anche la creazione di una rete composta da diverse infrastrutture di ricarica. Cambia il modo in cui guidi e diminuisci le emissioni, preparati a fare la tua parte per un ambiente più pulito e richiedi il bonus appena possibile.