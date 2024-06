Se hai un Google Pixel e dimentichi la password, puoi comunque sbloccare il tuo dispositivo mantenendo i dati personali al sicuro. Esistono diversi modi per sbloccare il telefono o tablet della gamma Pixel, incluse password e sequenze differenti da quella standard nota a tutti. I modelli più vecchi potrebbero non avere accesso a tutte le alternative esistenti.

Puoi sbloccare il tuo Google Pixel se dimentichi la password impostata?

Se configuri l’impronta digitale, la sequenza o lo sblocco con il volto sul tuo Google Pixel, anche senza passcode potrai facilmente sbloccarlo senza ricorrere al ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questi metodi sono, ovviamente, i più immediati. Tuttavia, queste opzioni sono disponibili solo se le imposti prima di dimenticare il codice inserito. Per farlo ricorda di accedere alle impostazioni nella sezione “Privacy e Sicurezza” dove potrai trovare l’elenco completo di opzioni disponibili. Se non hai impostato un metodo di sblocco alternativo, ci sono altre vie che potresti tentare.

Provando altri metodi per sbloccare il dispositivo, non sarà necessario aver inserito più tipologie di autenticazione in precedenza, ma sarà necessario aver eseguito un backup dei dati. I backup andrebbero eseguiti regolarmente soprattutto per non avere problemi di perdita dei dati in casi come questo. Se il backup è stato eseguito, allora si potrà procedere con i metodi alternativi all’inserimento del passcode.

Utilizza lo strumento di riparazione Pixel

Pixel Repair Tool è uno strumento ufficiale che non sblocca i telefoni Google Pixel ma li aggiorna. Puoi ugualmente sfruttarlo a tuo favore in caso di passcode dimenticato. Potrai, infatti, ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono tramite questo strumento, il che ti consente di sbloccare il dispositivo senza passcode. La parte migliore dell’utilizzo dello strumento Pixel Repair è che installa l’ultima versione di Android dopo aver ripristinato il telefono, cosa non possibile con altri metodi. Per utilizzarlo ti basterà andare da un qualsiasi PC sulla corrispondente pagina Web e seguire la procedura cliccando su Get Started/Inizia.

Utilizza Trova il mio dispositivo di Google

Puoi anche utilizzare il sito Web Trova il mio dispositivo di Google, che di solito viene utilizzato per localizzare un dispositivo smarrito, ripristinare un telefono Google Pixel e sbloccarlo senza passcode. Se ripristini il tuo Google Pixel utilizzando Trova il mio dispositivo, sul dispositivo viene ripristinata la versione Android preinstallata sul telefono. È necessario eseguire un aggiornamento del sistema per ottenere la versione Android più recente.

Sfrutta la modalità di ripristino

Per poter reimpostare il dispositivo affinché non sia necessario alcun passcode puoi anche utilizzare direttamente la modalità di ripristino (Recovery Mode) sul tuo Google Pixel. Questa modalità è integrata nel telefono. Non è necessario un computer o un laptop per eseguire la procedura. Basterà spegnere il dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante d’accensione e quello per abbassare il volume. Dopodiché sarà necessario selezionare la modalità recovery, scorrendo su e giù con i pulsanti del volume e confermando con quello d’accensione.