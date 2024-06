Enel X Way ha annunciato un importante aggiornamento delle tariffe per la ricarica delle auto elettriche. Modifiche che entreranno in vigore a partire dal primo luglio 2024. Questa revisione ha visto una riduzione dei prezzi presso le stazioni di ricarica Fast ed Ultrafast. Rappresentando una buona notizia per gli utenti dell’energia elettrica. La nuova struttura tariffaria del profilo Pay Per Use Basic ora stabilisce che la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22kW costerà 0,69€ al kWh. Invece per le ricariche in corrente continua (DC), il prezzo è stato ridotto a 0,84€ al kWh. Infine, per quelle ad alta potenza (HPC) da 150 a 350kW, il costo è stato abbassato a 0,94€ al kWh, contro i precedenti 0,99€.

Nuove tariffe Enel: reazioni e prospettive future

In contemporanea all’aggiornamento delle tariffe a consumo, Enel X Way ha introdotto il nuovo abbonamento Pay Per Use Premium 15, disponibile a 9€ al mese. Quest’ultimo offre prenotazioni illimitate e uno sconto di 15cent. al kWh. Una mossa che mira a migliorare l’accessibilità e l’attrattiva delle stazioni di ricarica EnelXWay. Rendendo l’uso delle auto elettriche più conveniente per un numero sempre maggiore di consumatori.

Le modifiche tariffarie di Enel hanno suscitato diverse reazioni nella comunità dei proprietari di auto elettriche e tra gli esperti del settore energetico. Molti hanno accolto positivamente la riduzione dei costi, sottolineando un passo verso una maggiore competitività rispetto ad altri operatori. Ci sono state però anche critiche per il mantenimento di prezzi considerati ancora elevati rispetto a standard internazionali. Alcuni utenti, ad esempio, hanno confrontato le tariffe con quelle offerte da Tesla. Notando che i Supercharger dell’azienda di Elon Musk rimangono più convenienti. Ad ogni modo, EnelXWay continua a sottolineare il suo impegno verso un futuro sostenibile. Evidenziando gli investimenti nelle energie rinnovabili e l’ampliamento della rete di ricarica per supportare la transizione verso la mobilità elettrica in Italia e oltre. Con l’introduzione del nuovo abbonamento Pay Per Use Premium15, l’azienda mira a fornire opzioni più flessibili e vantaggiose. Promuovendo l’adozione diffusa di veicoli elettrici nel paese.