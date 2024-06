Truffa di fine giugno: un messaggio ruba soldi e dati in un secondo

In tanti si sono ritrovati di fronte ad una truffa marchiata a fuoco da uno dei corrieri più famosi, che in realtà è anch’esso parte lesa.

Questo testo che trovate in basso non rappresenta altro che il messaggio che sta mettendo paura a tutti gli italiani. Sono ormai settimane che questa mail gira vorticosamente in cerca di nuove vittime da mietere, come la più classica delle truffe. Ovviamente chi si ritrova di fronte ad una truffa del genere non ha troppe scelte. La prima è chiaramente quella di evitare il messaggio e di far finta che non sia arrivato nulla, la seconda è leggerlo ma non cliccare assolutamente sui link presenti al suo interno. È questo l’imperativo principale: è proprio dai link che parte infatti tutta la truffa.

Truffa pronta a mettere in difficoltà gli utenti, ecco cosa succede

Ecco intanto come si presenta il messaggio che in molti hanno segnalato siccome è arrivato nella posta elettronica:

“UPS

DELIVERY OF THE SUSPENDED PACKAGE

Dear [mail della vittima],

We are currently not able to deliver your package 60572295 from our warehouse to your address. Due to missing information in our system. Please resolve this issue within (5) working days or we will have to send the package back to the fabricant.

RESOLVE ISSUE

Package information:

Status: Stopped at fulfillment center (customs charges pending)

Have a nice day!

– UPS™

This is an automated email from our customer help robot. She can’t read yet – so please don’t answer her“.

Secondo quanto riportato, sono davvero tanti gli utenti che si sono ritrovati di fronte a questo testo. Lo scopo è quello di far cliccare le persone sul link facendogli inserire i propri dati personali e all’occorrenza anche quelli delle carte di credito. Tutto finirà per essere rubato dai truffatori che poi utilizzeranno il tutto per continuare a truffare altre persone.