Truffa phishing svuota il conto: il nome è di un noto supermercato

Succede molto spesso di incappare in una truffa come quella qui in basso, un messaggio al quale tante persone danno credito. Questo succede semplicemente perché gli utenti non ci fanno caso, o magari sono davvero coinvolti in qualcosa che riconduca alle parole scritte nel testo. Nel caso in cui qualcuno dovesse aver avuto a che fare con Lidl ultimamente infatti sarà molto più semplice che possa cascare in questo inganno.

In basso potete trovare tutte le informazioni utili ma soprattutto il testo che raffigura la truffa che sta girando.

Truffa contro gli utenti, ecco il messaggio con cui vi rubano i vostri dati personali e i soldi

Il testo racconta infatti di una selezione utile per ricevere un premio esclusivo, il quale consisterebbe in un aspirapolvere. Ovviamente la truffa è dietro l’angolo e vuole che gli utenti aprano i link presenti nel testo. È proprio in questo modo che si finisce per aprire il modulo da compilare, il quale serve, secondo quanto riferito dai truffatori, a ricevere a casa il prodotto vinto. In realtà lo scopo del form da riempire è solo quello di rubare i vostri dati personali, oltre ai soldi dal conto corrente.

“Lidl

CIAO caro utente

Congratulazioni ! Sei stato selezionato per ricevere un premio esclusivo Il tuo nome è apparso come uno completamente nuovo. Aspirapolvere Parkside Wet & Dry 1300 W! Il regalo dà Lidl

Fretta! La tua ricompensa è pronta

Informazioni account :

Nome: [nome dell’utente da truffare]

E-mail: [mail dell’utente da truffare]

appartenenza : Aspirapolvere Parkside Wet & Dry 1300 W!

ghiaccio qui

Lidl Team“.

Questo messaggio lascia capire quanto sia semplice cascare in una truffa, anche se ci sono modi per scoprirle. Uno di questi è sicuramente l’italiano e la forma con cui è scritto il messaggio. Un altro modo è il logo di Lidl, che non è assolutamente quello reale.