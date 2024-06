Google Chrome: guida completa per la ricerca vocale da PC

Google Chrome offre una comoda funzionalità di ricerca vocale su PC. Per attivarla, assicurati di avere Chrome aggiornato.

Nella navigazione quotidiana su Internet, Google Chrome rappresenta uno dei browser più utilizzati al mondo. Particolarmente noto per la sua velocità e versatilità. Tra le molte funzionalità disponibili, la ricerca vocale è una delle più interessanti. In quanto consente di effettuare operazioni semplicemente parlando al proprio pc. Ad ogni modo, per attivarla correttamente sarà necessario seguire prima alcuni passaggi.

Come attivare la ricerca vocale su Google Chrome

Prima di tutto, bisogna assicurarsi di avere GoogleChrome installato e aggiornato all’ultima versione disponibile. Una volta che il browser è stato aperto basterà cliccare sull’icona a tre puntini in alto a destra. Da qui selezionare “Impostazioni” e poi “Informazioni su Chrome” per controllare lo stato degli aggiornamenti. Ciò assicurerà che tutte le attività siano ottimizzate e fruibili.

In secondo luogo, è essenziale verificare che il proprio device disponga di un microfono che funzioni. La maggior parte dei laptop moderni ne ha uno integrato. Ma è importante sincerarsi che sia attivo e configurato correttamente. Per farlo su Windows, è sufficiente accedere al menu Start. Poi selezionare Impostazioni, Sistema e infine “Microfono”.

Una volta completato tutto ciò si potrà procedere con l’attivazione della ricerca vocale. Avviare il browser e navigare alla homepage di Google è il primo passo. Qui, è sufficiente cliccare sull’icona del microfono nella barra di ricerca centrale. A questo punto, comparirà una finestra di avviso in alto a sinistra. Cliccare su “Consenti” per abilitare la funzionalità, e il gioco è fatto.

Quando si è pronti basterà aspettare che appaia la scritta “Parla ora” insieme all’icona del microfono rosso. Pronunciare chiaramente i termini desiderati. Dopodiché i risultati verranno visualizzati automaticamente.

Seguendo questi semplici passaggi, sarà possibile godere appieno della comodità e dell’efficienza di questa innovativa funzione. Quest’ultima accelera il processo di ricerca. Contribuendo a rendere l’esperienza di navigazione più fluida e accessibile per tutti. Indipendentemente dalla familiarità di ciascuno con la tecnologia.