Champions League ed Europa League 24/25: ecco le partite visibili in chiaro

Da poco è finita la stagione calcistica con l’Europa che conta in tutte le sue sfaccettature. Il trionfo del Real Madrid ha sancito il termine della Champions League, così come quello dell’Atalanta la fine dell’Europa League. Al momento tutti aspettano che ci siano novità in merito alla prossima stagione, con gli acquisti per ogni squadra ma soprattutto con i format nuovi che riguarderanno proprio l’Europa che conta.

A comunicare fin da subito alcuni dettagli è stata l’emittente Sky, probabilmente la più famosa di tutte. Nessuna delle squadre italiane che parteciperanno alle prossime competizioni europee e dunque alla Champions League, all’Europa League e alla Conference League, sarà visibile in chiaro per i prossimi tre anni. Questo annuncio aveva sorpreso gli utenti che però oggi hanno potuto apprendere di una novità: ci saranno comunque alcune partite che verranno trasmesse in chiaro sul canale collegato a Sky, ovvero TV8. Più specificamente verrà trasmesso in chiaro l’incontro più importante di ogni giornata ma solo tra le squadre straniere in Champions League e in Europa League.

Champions League, Europa League e Conference League: la situazione è stata definita

Il percorso europeo delle squadre italiane, questa volta 8 disposte tra le varie competizioni, potrà essere seguito solo dagli abbonati a Sky. I tifosi di Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Bologna e Roma, Lazio e Fiorentina potranno fare affidamento solo sul celebre servizio e su NOW TV comprendo il Pass Sport.

Nessuna di queste squadre infatti verrà trasmessa in chiaro sul canale TV8, e succederà per i prossimi tre anni. La situazione potrebbe cambiare nel momento in cui una o più squadre italiane dovessero raggiungere le fasi semifinali di ognuna delle competizioni. In quel caso è obbligatorio che, fino alla finale, ci sia anche la trasmissione in chiaro. I fatti sembrano essere quindi stati chiariti, ma potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti.