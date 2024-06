TIM è sempre stato uno degli operatori telefonici con servizi e promozioni migliori.

Non è un caso che il gestore sia il principale fornitore di utenze telefoniche in Italia, tanto da contare 31 milioni di clienti mobili e 10 milioni per la linea fissa.

Una dei segreti del successo di TIM è proprio quello di offrire alla clientela un ampio ventaglio di tariffe telefoniche di ottima qualità tra cui scegliere. Le tariffe di cui si parla oltre alla qualità sono scelte dagli utenti anche per i prezzi vantaggiosi.

TIM, però, non si limita a offrire ai vecchi e nuovi clienti tariffe telefoniche ma pone un’attenzione particolare anche all’intrattenimento, fornendo insieme a minuti e Internet anche dei servizi di streaming.

TIM: giga e intrattenimento in una sola offerta

Attualmente i piani tariffari migliori proposti da TIM sono i seguenti: