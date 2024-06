Una offerta davvero folle vi attende proprio oggi direttamente su Amazon, dove vi aspetta l’acquisto di Samsung Galaxy Tab A9+, che viene proposto con uno sconto del 34% rispetto al valore originario di listino.

Tutti gli utenti possono abbracciare uno dei migliori tablet in circolazione, essendo dotato di un ampio display TFT LCD da 11 pollici di diagonale, ed allo stesso tempo capace di integrare un processore Qualcomm SM6375, con anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Samsung Galaxy Tab A9+: offerta incredibile solo oggi

Un risparmio davvero da urlo vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy Tab A9+, infatti in questi giorni avete l’opportunità di mettere le mani su un prodotto che permetta di risparmiare anche il 34% del valore originario: la spesa è infatti ridotta di 110 euro dai 309 euro previsti inizialmente, fino ad arrivare così a dover investire solamente 202,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

La batteria è un capiente componente da 7040mAh, che permette a tutti gli effetti di godere delle prestazioni e delle funzionalità anche per qualche giorno, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il sistema operativo di partenza è Android 13, con possibilità di installare gli aggiornamenti successivi, mentre le dimensioni sono complessivamente ridotte, raggiungendo per la precisione 257,1 x 168,7 x 6,9 millimetri di spessore.

La connettività, per la variante attualmente in promozione, è comunque più che decente, considerando giustappunto il prezzo di vendita, essendo disponibile WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth, USB type-C 2.0 (che non presenta quindi uscita video), passando anche per chip NFC ed anche il GPS. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon con consegna in tempi relativamente brevi direttamente al vostro domicilio, ricordando sempre la garanzia di 2 anni a disposizione di ogni singolo consumatore.