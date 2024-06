Le offerte TIM Fibra di giugno2024 potrebbero essere la soluzione perfetta. L’operatore propone diverse soluzioni per la connessione a internet tramite fibra ottica. Prima di procedere, è importante verificare la disponibilità di questo tipo di connessione nella propria zona. Per farlo basta recarsi sul sito web ufficiale di TIM e usufruire del servizio “Verifica Fibra”. In questo modo sarà possibile trovare l’offerta disponibile più adatta elle proprie esigenze.

Le imperdibili offerte di TIM

Per i nuovi clienti sono presenti diverse offerte. Quest’ultime comprendono internet illimitato, modem gratuito e chiamate illimitate. Inoltre, c’è una promozione speciale per gli appassionati di streaming. Una delle principali offerte TIM Fibra disponibili questo mese è TIM Wi-Fi Casa, dedicata ai clienti mobile TIM. La promo ha un prezzo mensile di 24,90euro. Inferiore rispetto ai 29,90euro di base. Inoltre, c’è un costo di attivazione di 39,90euro una tantum. Il modem è incluso gratuitamente. Mentre le chiamate verso tutti sono illimitate. La velocità di connessione può raggiungere fino a 10 Gbit/s, e non ci sono vincoli contrattuali. Il pagamento può essere effettuato tramite RID, carta di credito o bollettino.

Un’altra promo interessante è TIM-WiFi Special Young, pensata per gli under 30. Quest’ultima ha un prezzo mensile di 26,90euro invece di 29,90euro. L’attivazione è gratuita. Anche in questo caso, il modem è incluso gratuitamente. Inoltre, le chiamate verso tutti sono illimitate. La velocità di connessione arriva fino a 10 Gbit/s, senza vincoli contrattuali, e il pagamento avviene tramite RID.

Infine, l’offerta TIM WiFi Casa+TV combina la connessione internet con servizi di streaming. La promo ha un costo di 29,90euro al mese invece di 44,89euro. È presente il prezzo di attivazione pari a 39,90euro una tantum. Il modem è incluso gratuitamente. Le chiamate verso tutti sono illimitate. Inoltre, la velocità di connessione arriva fino a 10 Gbit/s. Non sono presenti vincoli contrattuali. Il pagamento avviene tramite RID. L’offerta comprende l’accesso a TIMVISION, Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.