WhatsApp continua a evolversi e a sorprendere i suoi utenti con nuove funzionalità. L’ultima novità riguarda l’introduzione degli adesivi Lottie nella versione stabile dell’app, disponibile sia su Android che su iOS. Questa innovazione, anticipata dalla versione beta, rappresenta un significativo passo avanti per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

I nuovi adesivi con il framework Lottie

Ma cosa significa esattamente l’adozione del framework Lottie per gli utenti di WhatsApp? In termini semplici, Lottie è una libreria che permette di creare animazioni vettoriali. Queste animazioni sono molto più fluide e sofisticate rispetto a quelle offerte dagli adesivi WebP attualmente in uso. Gli adesivi Lottie consentono effetti più complessi e transizioni dinamiche, migliorando notevolmente l’esperienza visiva e rendendo le conversazioni più vivaci e interattive.

Al momento, l’unico set di adesivi Lottie disponibile è denominato “I’m Just a Girl“, creato dallo studio BUCK per WhatsApp. Questo pacchetto di adesivi rappresenta un primo assaggio delle potenzialità di Lottie. Gli utenti interessati possono scaricarlo direttamente dall’app, a condizione di aver aggiornato WhatsApp all’ultima versione disponibile per Android o iOS.

Nonostante l’entusiasmo per questa novità, tutti gli altri adesivi disponibili su WhatsApp restano nel formato WebP. Il formato WebP, sebbene di alta qualità, offre animazioni più semplici e meno dinamiche rispetto a quelle possibili con Lottie. Per assistere a una transizione completa verso gli adesivi Lottie, sarà necessario attendere ancora un po’. WhatsApp ha rilasciato solo un primo pacchetto di adesivi Lottie e non ha ancora aperto il framework ad altri sviluppatori. Si prevede comunque che ciò accada presto.

L’introduzione degli adesivi Lottie è solo l’inizio. WhatsApp sta lavorando anche su altre novità, come le emoji animate, che renderanno le conversazioni ancora più coinvolgenti. Gli sviluppatori sono al lavoro per ampliare l’offerta di adesivi animati e permettere a tutti di creare i propri sticker utilizzando il framework Lottie.

WhatsApp sempre più coinvolgente!

L’adozione del framework Lottie segna un passo importante per WhatsApp. Gli adesivi animati sono solo l’inizio di una serie di miglioramenti che renderanno l’app sempre più innovativa e divertente da usare. Gli utenti possono aspettarsi un futuro ricco di nuove funzionalità e possibilità creative, trasformando le chat in esperienze sempre più interattive e dinamiche.