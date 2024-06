TIM: 3 Power a partire da 6,99 € e fino a 300GB in 5G, le offerte di giugno

Non deve essere certamente facile scegliere il proprio gestore di fiducia quando si è stati legati per tanto tempo ad un’altra soluzione. Questo sta accadendo ultimamente, fin da quando TIM ha deciso di mettere su delle offerte mobili strapiene di contenuti.

Con tutto quello che offrono e soprattutto con il prezzo di vendita disponibile, la situazione è diventata molto allettante anche per chi proprio non voleva avere a che fare con questo gestore.

TIM: le nuove Power sono tre e tutte piene di giga e minuti verso tutti

Gli utenti che desiderano avere una promozione piena di minuti, messaggi e giga devono optare per una delle tre soluzioni offerte dal provider italiano. Tutto parte con la famosa Power Iron, offerta mobile che al suo interno riesce ad includere il meglio siccome si parte con minuti senza limiti e 200 SMS. Oltre a questo ci sono poi 150 giga in 4G per navigare sul web con un prezzo totale di 6,99 € mensili.

Chi non si accontenta di tutto ciò può optare per la seconda proposta, quella conosciuta con il nome di Power Supreme Easy. Bastano 7,99 € al mese per portare a casa minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 200 giga in 4G ogni mese.

A chiudere il cerchio definitivamente ci pensa una proposta che nessuno avrebbe mai pensato di vedere da parte di TIM: si tratta della famosa Power Special. In questo caso basta un costo di 9,99 € al mese per portare a casa una promozione mobile fatta di minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 300 giga in 5G tutti i mesi.

Queste soluzioni sono totalmente indirizzate solo agli utenti che provengono da Iliad o dai gestori virtuali disponibili in Italia. Oltre a questo si ricorda anche che il primo mese per tutte e tre le soluzioni è garantito ad un costo di 5 €.