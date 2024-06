CoopVoce: due offerte a partire da 4,90 € al mese fino a 300 GIGA

Il mondo della telefonia mobile attualmente gravita intorno ai soliti gestori, tra cui i virtuali dominano. Questa ovviamente è una grande garanzia di integrità e continuità da parte di queste realtà, che prima non riuscivano ad emergere mentre oggi riescono ad avere la meglio soprattutto sui grandi provider. Una delle realtà più affermate di tutte è sicuramente quella rappresentata da CoopVoce, gestore che include davvero tutto nelle sue promozioni mobili, a partire da quelle che costano poco fino a quelle che costano di più.

Quantità e qualità sono all’ordine del giorno, ma non può passare inosservato un altro aspetto che è quello del prezzo. Con le nuove soluzioni messe a disposizione, CoopVoce riesce a detenere lo scettro di miglior provider del mese ma lo farà ancora per qualche giorno e basta. Gli utenti infatti hanno ancora poco tempo a disposizione per scegliere una delle soluzioni disponibili. L’obiettivo è quello di rendere la vita difficile a tutte le altre aziende e a quanto pare questa volta il provider ci riuscirà.

CoopVoce: le nuove offerte sono la EVO 10 e la EXTRA 300, ecco perché

Ogni gestore virtuale dispone di una serie di offerte interessanti ma quella migliore del momento non può essere che la EXTRA 300 di cui dispone CoopVoce. Questa nuova soluzione che costa mensilmente solo 9,90 € per sempre, parte con minuti e messaggi e termina con tantissimi giga disponibili ogni mese.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti con 1000 messaggi verso tutti e infine 300 giga in 4G per la navigazione in Internet. Chi riesce a sottoscrivere questa soluzione entro il prossimo 17 luglio può avere il costo di attivazione gratuito.

Altra soluzione che il provider virtuale mette a disposizione invece è per chi non desidera avere troppi contenuti pagando pochissimo, per la precisione 4,99 € mensili per sempre. Ecco infatti la EVO 10 con minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga in 4G.