TIM e Vodafone: 5 offerte GRATIS e fino a 300 GB al mese in 5G

Era difficile per i gestori più vecchi riuscire a tenere il passo di quelli virtuali ma a quanto pare la situazione è cambiata nettamente. TIM ha deciso di mettere in difficoltà le altre aziende proponendo delle offerte clamorose. Già la prima dimostra di avere il meglio, siccome si parte con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, terminando con 150 giga in 4G per 6,99 € mensili. Questa è la Power Iron.

La Power Supreme Easy è lo step superiore, in quanto con 7,99 € permette di avere 200 giga in 4G. Chiude il cerchio l’offerta migliore in circolazione in questo momento, ovvero la Power Special. Il suo prezzo è di soli 9,99 € e all’interno include, come le altre due offerte, minuti senza limiti e 200 messaggi ma questa volta con 300 giga in 5G.

Il grande vantaggio che permette di avere TIM è sul prezzo mensile. Il primo mese infatti viene totalmente offerto dal gestore italiano, che consente a tutti di avere le tre offerte gratis. Anche il costo di attivazione viene totalmente annullato. Ricordiamo inoltre che tutti coloro che possono sottoscrivere queste soluzioni devono necessariamente provenire da un gestore virtuale o da Iliad.

Come TIM, anche Vodafone interviene sul mercato con queste super offerte

Passando a Vodafone, la situazione sembra non essere troppo diversa visti i grandi vantaggi che l’azienda colorata di rosso concede. Secondo quanto riportato infatti il gestore ha ripristinato ancora una volta le sue tanto amate Silver, promozioni mobili che includono al loro interno il meglio in assoluto.

Già dalla prima si può notare come ci sia tutto, in quanto permette di avere minuti illimitati verso chiunque con 200 messaggi e 100 giga in 4G per navigare. Il prezzo corrisponde ad una cifra di soli 7,99 € mensili.

La seconda offerta invece sale leggermente di livello, costando 9,99 € al mese con tutto incluso. Al suo interno ci sono 150 giga in 4G con i soliti minuti illimitati e con 200 messaggi.