IT Alert: partono i test dal 25 al 27 giugno, ecco in che regioni

È ancora test per quanto riguarda il sistema IT Alert in Italia, ma questa volta non per tutti, solo per due regioni a nord che sono Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Ci saranno due messaggi che verranno inviati alle popolazioni delle regioni coinvolte nel nuovo test. Più precisamente si parlerà di emergenze strutturali e non naturali. Il primo messaggio segnalerà un incidente rilevante industriale, per cui potrebbe riguardare un incendio, un’esplosione di grandi dimensioni o un’emissione. Questo il messaggio che arriverà in questo caso dal sistema IT Alert:

“TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST“.

L’altro messaggio riguarderà riguarderà il collasso di una grande diga, per cui il cedimento di uno sbarramento della struttura della diga o dei danni che possano in qualche modo consentire il rilascio incontrollato dell’acqua contenuta nella struttura struttura. Questo il messaggio:

“TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST“.

Dove arriverà il messaggio IT Alert e in quali orari

Questi sono i dettagli sulle regioni coinvolte, sui paesi in cui i cittadini verranno contattati dal servizio e sugli orari:

Incidente industriale rilevante

I messaggi arriveranno in Lombardia nei paesi di Corteolona (PV), Sannazzaro de Burgondi (PV), Villanterio (PV) e Lodi. Data: 25 giugno dalle 9 alle 12.

Il 27 giugno invece toccherà ancora a Lodi poi a Tavazzano con Villavesco, Guardamiglio e Secugnago. Il 3 luglio sarà la volta di Arese, Alluno, Rodano e Levate.

Incidente Collasso Diga Friuli-Venezia-Giulia

In Friuli-Venezia-Giulia il messaggio riguarderà Pordenone.