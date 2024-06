Kena è FOLLE, nuova OFFERTA BOMBA per l’estate con 230 GB

Per questa estate il noto operatore telefonico virtuale Kena vuole davvero esagerare proponendo tante promozioni e iniziative. Una delle più interessanti riguarda sicuramente l’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB. Per questa estate, l’offerta in questione offrirà non più 130 GB, ma addirittura 230 GB scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica. Le novità non finiscono qui, dato che gli utenti avranno anche il primo rinnovo dell’offerta gratuitamente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce l’estate con la nuova promo con fino a 230 GB di traffico dati per navigare

Per questa estate l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire ancora una volta con le sue fantastiche iniziative. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre in promozione una delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alla promozione denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima include solitamente fino a 130 GB di traffico dati.

Tuttavia, per questa estate, con la nuova promo di Kena Mobile l’offerta arriverà ad includere fino a 230 GB per navigare letteralmente senza pensieri. Tutto questo sarà possibile se gli utenti decideranno di utilizzare il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica. Le sorprese come già detto non finiscono qui. Gli utenti avranno anche incluso in regalo il primo mese di rinnovo dell’offerta.

Dopo di che , gli utenti dovranno sostenere un costo mensile pari a soli 6,99 euro al mese. Un prezzo davvero interessante per questa offerta. Nel bundle mensile, infatti, sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Solitamente è previsto un costo di attivazione pari a 3 euro. L’operatore virtuale ha però deciso di offrire anche questo gratuitamente per tutti i suoi nuovi clienti.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero unica per tutti i clienti che questa estate hanno intenzione di passare a Kena Mobile.