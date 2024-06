L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di rilanciare una delle sue offerte mobile super convenienti. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. L’operatore virtuale ha deciso di proporre la sua attivazione ad alcuni suoi ex clienti tramite una apposita campagna SMS. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile promuove ad alcuni ex clienti l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di promuovere ad alcuni suoi ex clienti una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Si tratta, come da tradizione di Kena, di un’offerta mobile estremamente conveniente e che arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione e il costo della scheda sim. Come già detto, questa offerta sarà disponibile all’attivazione solo per alcuni ex clienti selezionati che riceveranno apposita comunicazione tramite SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Torna in KENA a soli 4,99E al mese con 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] . Offerta valida fino al 30/06/2024”

Secondo quanto riportato nel messaggio inviato dall’operatore virtuale Kena Mobile, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 30 giugno per poter attivare questa offerta. Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prorogarne la disponibilità.