Geekom A7 è un mini PC di ottima qualità che risulta essere in promozione oggi su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti in circolazione, garantendo comunque ottime specifiche e prestazioni generali.

Realizzato direttamente da Geekom, azienda leader nel settore della produzione di mini PC di varie fasce di prezzo, Geekom A7 è un modello caratterizzato dalla presenza del processore AMD Ryzen 9 7940HS, con 8-core 16 thread ed una frequenza di clock fino a 5,2GHz, per prestazioni che raggiungono i massimi possibili, anche grazie alla configurazione di base con 32GB di RAM DDR5 e 2TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica, una AMD Radeon 780M, ne facilita l’utilizzo anche in ambito lavorativo, inteso come editing fotografico, ma non solo.

Geekom A7: il mini PC in super sconto su Amazon

La connettività risulta essere decisamente fornita, con una porta ethernet a 2,5 gigabit nella parte posteriore, ma anche WiFi 6E di ultima generazione (dual-band), passando per bluetooth 5.2 e non solo. La connettività fisica, al netto della suddetta ethernet, risulta essere garantita da due porte HDMI, due USB-C ed una USB-A, almeno per quanto riguarda la parte posteriore, con compatibilità USB4 per una velocità di trasferimento massimo di 40Gbps. La USB-C è Power Delivery 3.0, con ingresso 100W, per una maggiore versatilità nell’utilizzo del device stesso.

Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, possiamo trovare il pulsante di accensione/spegnimento, affiancato da un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie, con due porte USB-A ad alta velocità. Geekom A7 è un mini PC estremamente versatile, infatti i connettori posteriori permettono di collegare fino a 4 monitor in contemporanea, con risoluzione massima addirittura in 8K, al suo interno è preinstallato ad ogni modo Windows 11 Professional, senza alcuna personalizzazione software.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon, a questo link, ad un prezzo scontato di soli 809,10 euro, oltre 90 euro in meno del corrente valore mediano.