Vodafone e CoopVoce: offerte a partire da 4,90 € al mese fino a 300 GB

Sembrerebbe complicato per chiunque riuscire a scegliere di nuovo un gestore come Vodafone eppure in tanti stanno facendo il percorso inverso. Numerose persone stanno tornando indietro rispetto a quello che avevano scelto, optando di nuovo per il provider più famoso in Europa.

Il merito va attribuito a quelle che sono le offerte del momento, attualmente disponibili solo ed esclusivamente per chi proviene da determinati gestori. È proprio su questi presupposti che si basano le soluzioni marchiate a fuoco da Vodafone, tutte appartenenti alla famosissima linea Silver. Questa è diventata ormai una di quelle di riferimento nel mercato della telefonia mobile e di certo nessuno lo può nascondere.

Vodafone: le due offerte incredibili che insieme a quelle di CoopVoce distruggono la concorrenza

Quello che è riuscito totalmente a destabilizzare la concorrenza è stato il ritorno di Vodafone sul mercato con prezzi più abbordabili del solito. Tutto ciò è stato garantito dalla presenza di soluzioni che fanno parte della famosissima gamma Silver, unica nel suo genere e soprattutto disponibile ancora una volta con gli stessi contenuti.

Al suo interno tutti gli utenti che riescono ad avere diritto a sottoscrivere una delle offerte, possono trovare innanzitutto minuti senza limiti e 200 SMS. Questi sono i fattori che accomunano le due soluzioni, con la prima che offre 100 giga e la seconda che ne offre 150, sempre in 4G. Oltre a tutto questo, il prezzo della prima è di 7,99 € mensili mentre il prezzo della seconda è di 9,99 € mensili.

Il grande vantaggio di queste offerte è che tutti coloro che le sottoscrivono possono averle a 5€ mensili solo per il primo mese.

A poter sottoscrivere queste offerte non possono essere tutti gli utenti, in quanto Vodafone le ha destinate solo ed unicamente ad alcune persone. Il gestore ha infatti scelto di indirizzare la sua intera linea Power solo a coloro che provengono da provider come Iliad e tutti quelli virtuali in circolazione.