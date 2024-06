Il debutto degli iPhone 16 è alle porte ma ciò non placa l’emergere di continue indiscrezioni su di essi. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso in rete un breve video che rivela quello che sarà il design dei dispositivi.

La clip, resa nota dal leaker IceUniverse, mostra quella che quasi sicuramente sarà la cover di uno dei futuri melafonini. Entrando nello specifico, l’accessorio potrebbe essere destinato a un iPhone 16 o iPhone 16 Plus. Pur non trattandosi di notizie ufficiali, quanto mostrato dal video sembrerebbe rispecchiare gran parte delle anticipazioni trapelate nel corso dei mesi.

iPhone 16: il suo design è stato nuovamente svelato

A distinguere iPhone 16 dal modello Plus potrebbero essere soltanto alcuni particolari relativi alla capacità della batteria e le dimensioni del display. Dal video condiviso su X dal noto leaker, è possibile notare l’effettivo riposizionamento dei sensori fotografici, che saranno disposti in verticale; e la presenza del nuovo tasto Capture, che sarà destinato a tutti i nuovi melafonini e permetterà di accedere rapidamente ad alcune funzionalità riguardanti la fotocamera.

Le notizie più recenti non si limitano a svelare il design dei modelli base dei prossimi iPhone. Il leaker Majin Bu ha condiviso in rete alcuni disegni CAD che permettono di osservare anche iPhone 16 Pro, il quale accoglierà tre sensori fotografici che andranno a costituire un modulo fotografico più grande rispetto a quello di iPhone 15 Pro. Ancora una volta abbiamo modo di osservare la presenza del tasto Capture, che sarà un tasto sensibile al tocco e in grado di attivare funzionalità come la messa a fuoco e lo zoom durante lo scatto di foto o la registrazione di video.

I video e le immagini emersi nell’ultimo periodo potrebbero non rispecchiare a pieno le intenzioni del colosso ma avremo modo di verificarne l’affidabilità a breve, durante l’evento autunnale tipicamente dedicato da Apple ai suoi nuovi dispositivi.