Spotify è davvero uno dei colossi dello streaming musicale e dei video online. Con oltre 600 milioni di persone che lo usano ogni mese, è chiaro che ha fatto centro nel mondo digitale di oggi. La cosa bella è che puoi scegliere se usare la versione gratuita, con le pubblicità di tanto in tanto, oppure passare al Premium per ascoltare senza interruzioni.

Guardare Spotify sul grande schermo

Una delle chicche di Spotify è che puoi usarlo anche con il televisore. Non tutti lo sanno, ma è abbastanza semplice una volta che capisci come fare. Ad esempio, se hai un Chromecast, un Fire TV Stick, un Apple TV o persino una console di gioco, puoi trasmettere musica e video direttamente sul grande schermo del TV, anche se il televisore non è connesso a internet da solo.

Se preferisci un’opzione ancora più diretta, puoi collegare il tuo computer direttamente al televisore con un cavo HDMI. In questo modo, puoi gestire tutto usando il telecomando del TV, senza bisogno di altri dispositivi intermedi.

Se invece hai una Smart TV, la vita è ancora più semplice. Controlla se Spotify è già installato sulla TV oppure scaricalo dall’app store della stessa. Dopo di che, basta assicurarsi che il telefono e la Smart TV siano connessi alla stessa rete WiFi. Avvia Spotify sulla TV, accedi con il tuo account e poi, dal telefono, puoi iniziare a suonare la musica sulla TV selezionando la Smart TV dalla lista dei dispositivi disponibili tramite l’opzione “Connetti a un dispositivo“.

Semplice, veloce e divertente

Questi trucchetti rendono davvero facile godersi la tua musica preferita su un schermo più grande. È un modo fantastico per migliorare l’esperienza d’ascolto e per immergersi completamente nei contenuti multimediali di Spotify. L’azienda continua a innovare per rendere l’ascolto della musica più accessibile e personalizzabile, tenendo sempre conto delle nuove tecnologie e delle esigenze dei suoi utenti.