Oggi noi riusciamo a comunicare con tutto il mondo attraverso varie piattaforme come WhatsApp, Gmail, ecc… Però lo possiamo fare solo in presenza della connessione internet. Oggi andremo a vedere come usare Gmail anche in assenza di segnale.

Gmail, per usarlo offline basta un semplice passaggio.

Gmail è il servizio di posta elettronica di Google e siccome la semplicità di utilizzo è elevata oggi troviamo molti utenti su questa piattaforma. La piattaforma consente di mandare messaggi sia privati che di livello professionale. In generale comunque tutte le piattaforme di comunicazione come detto prima richiedono una connessione ad internet e quindi potrebbe essere un problema per chi non è sempre dotato o ne ha una potente. Comunque per contrastare il problema si può prendere in considerazione una funzione segreta di Google che permette l’utilizzo di Gmail in qualsiasi istante. Questa soluzione ci cambia la nostra esperienza d’uso di Gmail. Il colosso della tecnologia ci spiega attraverso il suo centro assistenza che è possibile utilizzare Gmail quando si è privi di connessione. Questa soluzione permette all’utente di utilizzare Gmail per scrivere, cercare, leggere e eliminare i messaggi anche offline per poi aggiornare le operazioni che si sono fatte quando sarà nuovamente presente la connessione.

Per utilizzare questo metodo bisogna avere l’ultima versione di Chrome e Gmail deve essere aperto solo in una singola scheda del browser. Per poter utilizzare Gmail offline bisogna fare l’accesso con un account amministratore. Successivamente andare in “Applicazioni” poi “Google Workspace”, “Gmail” e infine “Impostazioni utente”. Una volta entrato bisogna cliccare la scheda “Gmail web offline” per abilitare la funzione e cliccare su “Salva”. Se non si ha l’accesso come amministratore dovete andare sulle impostazioni di Gmail, selezionando la casella “offline” poi “abilita accesso offline”. Ricordiamo che se è abilitato da un amministratore l’impostazione di rimozione dei contenuti offline, quando gli utenti faranno la disconnessione non saranno più in grado di modificare l’opzione nelle impostazioni di Google.