Gmail, il celebre servizio di posta elettronica di Google, si prepara a introdurre un’innovativa caratteristica nelle sue app mobili, destinata a semplificare ulteriormente la gestione delle email.

La novità riguarda sia l’app Android che l’app iOS di Gmail e consiste in una categorizzazione automatica delle email in arrivo, volta a relegare in secondo piano i messaggi ritenuti non cruciali. Questo nuovo approccio prevede l’istituzione di una categoria denominata “Aggiornamenti”, nella quale saranno automaticamente collocate le email considerate non essenziali. Questa decisione sarà a carico di Gmail stesso, che utilizzerà algoritmi interni per effettuare tale selezione.

Le email “Aggiornamenti” su Gmail: come funziona la nuova categorizzazione

Gmail analizzerà il contenuto delle email ricevute per determinare se possano essere classificate come “Aggiornamenti”. In questa categoria rientreranno principalmente comunicazioni quali conferme, ricevute, fatture ed estratti conto, ovvero messaggi che non richiedono una risposta immediata o un’attenzione particolare da parte degli utenti.

Nonostante questa nuova suddivisione, la categoria “Aggiornamenti” sarà comunque visibile nella sezione principale dell’interfaccia di Gmail, garantendo agli utenti un accesso agevole ai messaggi classificati in questo modo.

Al primo utilizzo di questa funzionalità, gli utenti verranno accolti da un banner introduttivo che ne illustrerà il funzionamento. Sarà inoltre possibile personalizzare questa caratteristica, scegliendo se mantenerla attiva o disattivarla, secondo le proprie preferenze. La gestione di questa opzione sarà accessibile all’interno della sezione “Categorie di posta in arrivo” delle impostazioni dell’account Gmail. La nuova funzionalità è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti Workspace, sia su Android che su iOS. Sebbene possa non essere ancora disponibile ovunque, è destinata a raggiungere gradualmente tutti gli utenti.

Gmail continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative per semplificare la vita digitale degli utenti. Con questa nuova funzionalità, promette di rendere la gestione della posta elettronica più efficiente e meno stressante, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle comunicazioni che veramente contano.