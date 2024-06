Sul mercato si possono spesso trovare prodotti dalle caratteristiche e peculiarità pressoché uniche, capaci di distinguersi assolutamente dalla massa, riuscendo a catturare l’attenzione di innumerevoli consumatori. 8849 è un’azienda che si occupa di produrre smartphone di qualità, ma con tratti distintivi unici e speciali. In queste settimane abbiamo avuto l’occasione di testare in modo approfondito 8849 Unihertz Tank 2 Pro, uno smartphone rugged che integra nientemeno che un proiettore laser. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto: smartphone, il cavo di ricarica (USB-C), il manuale d’istruzioni ed anche un proteggi schermo da applicare, così da poterlo iniziare subito senza rischiare di rovinarlo in alcun modo.

Come tutti gli smartphone rugged, anche il dispositivo recensito presenta un design assolutamente robusto che gli permetta di resistere senza difficoltà ad ogni urto e scossone, il tutto a discapito ovviamente della portabilità. Le dimensioni raggiungono per la precisione 179,3 x 85,9 x 23,5 millimetri, con un peso, batteria inclusa, di 531 grammi. Ciò che si nota dai numeri appena elencati sono due aspetti: il peso è molto elevato, considerate che in media uno smartphone classico sta sui 210 grammi al massimo, come anche lo spessore. Nulla vi vieta o vi impedisce di riuscire a trasportarlo senza difficoltà nella tasca dei pantaloni, vi assicuriamo che non passerà inosservato (anticipiamo che tali dimensioni sono anche dovute alla presenza di una batteria da oltre 23’000mAh).

Essendo un rugged phone, è quasi superfluo ricordare essere a prova di polvere, di urti e soprattutto di acqua (è uno smartphone impermeabile con certificazione IP68), risultando perfetto per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto che possa facilmente resistere a lungo in condizioni estreme, sopportando un minimo di -55 gradi ed un massimo di 70 gradi celsius. Osservando da vicino il design posteriore notiamo un’estetica allineata con la tipologia del prodotto, che allo stesso tempo mostra una specifica da non sottovalutare: la lampada da campeggio, che occupa quasi l’intera cover, lasciando solo lo spazio alla scritta 8849 ed alle fotocamere fisiche.

Tutta la pulsantistica è concentrata sul lato destro, dove troviamo tasti per il volume, accensione/spegnimento e riconoscimento delle impronte digitali. Inferiormente, ad affiancare lo speaker fisico, ecco arriva una comoda USB-C per la ricarica ed il collegamento al computer. Non manca anche una apertura, intesa come ventola di raffreddamento, per mantenere le componenti interne sempre fresche ed evitare il rischio di surriscaldamento.

Hardware e Specifiche

Il display è un ampio pannello da 6,79 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD con risoluzione massima di 2460 x 1080 pixel e protezione Gorilla Glass. Tecnicamente di fascia media, riesce a restituire colori ben bilanciati, dettagli e nitidezza perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati. L’essere un IPS LCD è in parte limitante, proprio perché i neri non sono veramente neri, ma è anche vero che da un rugged phone è davvero difficile potersi aspettare qualcosa di più, considerando soprattutto il refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità nella riproduzione dei contenuti.

Discorso simile per il processore, un MediaTek Helio G99, realizzato con processore produttivo a 6 nanometri, che prevede una configurazione da 16GB di RAM (8 fisici + 8 virtuali) e 256GB di memoria interna (espandibile) UFS 2.2. Il SoC ha una frequenza di clock di 2,2GHz, più che sufficiente per riuscire a sopportare importanti sessioni di gaming, anche di multitasking, con l’apertura simultanea di numerose applicazioni o finestre. E’ chiaro che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, ed anche l’8849 Unihertz Tank 2 Pro si comporta come tale, senza distinguersi dalla massa.

Lo sblocco può avvenire tramite il riconoscimento del viso o il sensore per le impronte digitali sul tasto laterale, entrambi metodi molto rapidi che facilitano l’accesso diretto al sistema. Il prodotto è uno smartphone dual SIM con navigazione al massimo in 4G, infatti il carrellino integra 3 slot utilizzabili sia per le due SIM che per l’espansione di memoria tramite microSD (come vi avevamo anticipato). In termini di connettività notiamo la presenza del jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o di un microfono, supporto a WiFi 802.11 ac dual-band, ma anche bluetooth 5.3 e NFC, oltre ovviamente al GPS (con supporto GLONASS, BEIDOU e Galileo). La riproduzione audio riesce a raggiungere un volume massimo più che sufficiente, con dettagli e nitidezza in linea con la fascia di prezzo.

Proiettore laser e luce da campeggio

In un mare di specifiche tecniche che riprendono anche ciò che vediamo sui normali smartphone, ecco arrivare i due tratti distintivi di 8849 Unihertz Tank 2 Pro: proiettore laser integrato e luce da campeggio.

Avete capito bene, nella lato corto superiore è stato integrato un vero e proprio proiettore DLP, a cui è possibile accedervi dal widget presente nella schermata iniziale o dal menù impostazioni, con il quale condividere con tutti presentazioni, video o anche foto, estendendo al massimo lo schermo e l’area di proiezione. Tale soluzione raggiunge una luminosità di 100 lumens con risoluzione 1280 x 720 pixel (HD), 120hz, ed un contrasto sequenziale 80000:1. E’ indubbio che un dispositivo così piccolo non avrebbe mai potuto raggiungere i livelli di un proiettore canonico, per questo apprezziamo davvero moltissimo l’idea del produttore e la sua capacità di restituire comunque una resa più che bilanciata. La fruizione della funzionalità è semplice, la luminosità più che sufficiente anche per l’utilizzo in ambienti lievemente illuminati, l’audio potente con un buon dettaglio e nitidezza, grazie anche all’auto-correzione automatica che regola la dimensione e l’angolazione dello schermo di riproduzione.

1 su 6

Come vi abbiamo anticipato, nella parte posteriore troviamo due luci, vere e proprie luci da campeggio che sono differenziate per la possibilità di emettere un bianco freddo e caldo. Sono presenti cinque modalità di utilizzo, con gli utenti che possono regolare la luminosità, scegliere la durata dell’emissione luminosa o impostare gli effetti. Non mancano all’appello anche spie rosse e blu, con suoni di avviso selezionabili, che possono simulare le forze dell’ordine, o comunque catturare l’attenzione, per incrementare la vostra sicurezza personale, riuscendo così a bloccare ipotetiche minacce.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Nella parte posteriore del dispositivo possiamo trovare una tripla fotocamera, composta da un sensore principale da 100 megapixel, che aiuta a scattare istantanee di assoluta qualità ed immagini decisamente dettagliate, seguito poi da uno zoom da 8 megapixel, utile per ampliare il campo visivo, permettendo così l’integrazione di più soggetti all’interno dello stesso scatto, per terminare con la fotocamera per la visione notturna da 64 megapixel. Quest’ultima è un altro fiore all’occhiello dello smartphone, utile per coloro che desiderano realizzare scatti di qualità anche con poca luce, riuscendo ugualmente a realizzare immagini nitide e dal dettaglio elevato.

Nella parte anteriore è invece stato integrato un sensore da 32 megapixel che permette di realizzare ottimi scatti fotografici, dalla qualità superiore al normale. Gli effetti bokeh hanno una resa pressoché ottima, con una buona sfocatura dello sfondo. I colori sono sufficientemente riprodotti, con una gamma cromatica non troppo o particolarmente dinamica.

Il sistema operativo è android 14, con pochissima personalizzazione software, in pratica l’utente si ritrova quasi a godere di una esperienza classica di Android Stock, data la totale assenza di variazioni particolari. Tra le peculiarità virtuali annoveriamo sicuramente la casella degli strumenti, lo strumento entro il quale trovare tutte le utility e le funzionalità che potrebbero tornare utili durante l’attività all’aria aperta: bussola, livella, lente d’ingrandimento, tachimetro, contapassi, goniometro, misurazione dell’altezza e non solo.

La batteria è un componente da 23800 mAh, che non supporta ricarica wireless, ma con ricarica rapida a 120W. Per riuscire ad utilizzare senza particolari difficoltà il proiettore laser, era scontato fosse necessario disporre di un componente capiente, che purtroppo va, dall’altro lato, ad appesantire notevolmente lo smartphone stesso. Parlare di autonomia è decisamente aleatorio, poiché tanto dipende da come utilizzerete il device, la possiamo considerare comunque più che sufficiente per un utilizzo sul medio-lungo periodo, prima di ricorrere alla ricarica.

8849 Unihertz Tank 2 Pro – conclusioni

In conclusione non possiamo che essere soddisfatti della nostra esperienza con 8849 Unihertz Tank 2 Pro, un rugged phone che riesce a distinguersi proponendo una base solida di specifiche tecniche di ottima qualità, tra cui troviamo l’ampio display IPS LCD con refresh rate a 120Hz, ma anche il processore sufficientemente performante, per poi estendersi verso lidi a tanti produttori sconosciuti. I must sono sicuramente: proiettore, luci da campeggio e batteria da 23’800mAh, senza dimenticarsi ovviamente del comparto fotografico, con i tre sensori posteriori pronti a fare nettamente la differenza.

Dall’altro lato della medaglia, se proprio dovessimo trovare un difetto, inseriamo sicuramente il peso: oltre 500 grammi sono tanti per uno smartphone, per questo risulta difficile pensare di utilizzarlo quotidianamente, limitandolo esclusivamente per sessioni speciali. Il prezzo di vendita è, al contrario di quanto si potrebbe pensare, più che bilanciato: su Aliexpress sarà vostro con soli 377,90 euro, partendo comunque da un valore di listino di 945,70 euro.

La spedizione presso il vostro domicilio è completamente gratuita, avviene dal magazzino più vicino alla vostra residenza, quindi con buona possibilità di non pagare alcun dazio doganale. I tempi di attesa non sono troppo elevati, entro 15 giorni effettivi dovreste riceverlo presso il vostro domicilio, con possibilità di approfittare della garanzia legale di 2 anni e resi gratuiti entro 90 giorni dalla ricezione dell’ordine.