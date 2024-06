Il prossimo evento Samsung è imminente e l’attesa di scoprire nel dettaglio cosa verrà svelato è veramente alta. Come già sappiamo, tra i protagonisti troveremo i nuovi Galaxy Z Flip e Z Fold, i nuovi Galaxy Watch 7 e Watch FE. Ma saranno annunciati anche i nuovi tablet Galaxy Tab S10, di cui è possibile dare un primo sguardo ai Benchmark.

Performance del nuovo Samsung Galaxy Tab S10+

Il prossimo evento Unpacked è veramente vicino, e sicuramente per Samsung non è un lavoro facile tenere nascoste tutte le informazioni. Il Galaxy Tab S10+ è infatti apparso su Geekbench, svelando così i componenti, tra cui la CPU, GPU, la presenza di una NPU e così anche le prestazioni del nuovo tablet.

Il nuovo Galaxy Tab S10+ sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9300+, un chip a 4nm di fascia alta dotato di otto core. Inoltre, il modello provato e registrato su Geekbench presenta 12 GB di RAM e a bordo possiede Android 14. Ovviamente dalla CPU è possibile risalire ad altri componenti. La GPU infatti è una Immortalis-G720 MC12 che promette prestazioni grafiche molto elevate. Inoltre nel processore è inclusa anche una Neural Processing Unit per tutti i processi relativi all’Intelligenza Artificiale.

Rimane comunque una scelta anomala quella di Samsung per il suo nuovo Galaxy Tab S10+. L’azienda ha infatti sempre preferito i chipset di Qualcomm per i suoi dispositivi premium. Ci si sarebbe aspettato uno Snapdragon 8 Gen 3, un chip simile ma leggermente superiore al processore di MediaTek. Decisione che però è linea con le voci secondo cui Samsung vorrebbe implementare chip MediaTek anche su dispositivi di fascia alta, il che non per forza significa grossa perdita in termini di performance.

Le caratteristiche del Galaxy Tab S10+ sembrano promettere fluidità e alte prestazioni, ma toccherà vedere come si comporterà nell’utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda la data di rilascio ed informazioni sul resto dei nuovi tablet di Samsung, ovvero il Galaxy Tab S10 e S10 Ultra bisognerà aspettare l’evento Unpacked che si terrà il 10 luglio.