È stato conferma ufficialmente la data del prossimo evento Unpacked di Samsung. Quest’ultimo si terrà il prossimo 10 luglio e vedrà la presentazione di alcuni dei nuovi prodotti dell’azienda coreana. Tra cui i nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e ZFlip6. C’è però un dispositivo che non verrà presentato durante l’evento. Si tratta del Tab S10 Ultra. Il tablet, con il resto della gamma, dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2025.

Anche se quel momento è ancora lontano, alcune anticipazioni fornite da OnLeaks, hanno reso possibile analizzare alcune notizie riguardo il nuovo Galaxy Tab S10 Ultra. Dal punto di vista estetico, il dispositivo sembra molto simile al suo predecessore. Le dimensioni sono quasi identiche. Si parla di 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, con una differenza di spessore di appena 0,5mm in meno a favore del nuovo modello.

Come sarà il nuovo Galaxy Tab S10 Ultra?

Il tablet di nuova generazione sarà dotato di quattro altoparlanti. Quest’ultimi potrebbero probabilmente essere curati da AKG, come per il modello precedente. I pulsanti per l’accensione e la regolazione del volume sono sistemati sul lato destro del dispositivo. Mentre la S Pen continuerà a beneficiare della ricarica magnetica sul retro.

Il display del Galaxy Tab S10 Ultra presenta una diagonale da 14,6pollici. Inoltre, sarà dotato di due sensori fotografici. Sia per la parte posteriore che quella anteriore. Al momento, non ci sono notizie certe riguardo al processore. Sembra che Samsung sia indecisa tra lo Snapdragon 8 Gen 4 e lo SnapdragonXElite.

Il dispositivo sarà disponibile con diverse configurazioni: 12 e 16GB di RAM. Mentre le opzioni di memoria interna sono di 256GB, 512GB e 1 TB. Ciò segnerebbe l’abbandono della versione da 128GB.

In attesa di ulteriori dettagli sulla prossima generazione di tablet Samsung, recentemente è trapelata un’indiscrezione che ha destato curiosità. Si vocifera che in autunno potrebbe essere lanciata una versione slim del Galaxy Z Fold 6. Una variante più leggera e sottile rispetto al modello standard.