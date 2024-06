Le notizie riguardanti i nuovo smartphone pieghevoli di Samsung si stanno moltiplicando. I prossimo Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 sono sempre più vicini e, finalmente, possiamo scoprire la possibile data di lancio dei foldable.

Grazie al sempre affidabile Evan Blass, è stata confermata la data in cui si terrà l’evento Galaxy Unpacked. Il leaker ha postato una GIF su X/Twitter in cui si può ammirare un countdown all’evento.

Le ore, i minuti e i secondi arriveranno a zero alle 22.00 ora coreana del il 10 luglio 2024, quando in Italia saranno circa le 15.00. Il banner, molto probabilmente, proviene dal sito coreano di Samsung e ci aspettiamo che a breve verrà confermata l’ora e la data di lancio in via ufficiale.

Svelata l’ora e la data in cui si terrà il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked dedicato al lancio dei Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6

La GIF, attraverso il movimento del cubo, fornisce alcuni dettagli attraverso un gioco di luci e ombre. La rotazione fa apparire due elementi inequivocabili. Il primo è la Torre Eiffel che lascia intuire come l’evento Galaxy Unpacked si potrebbe svolgere a Parigi.

Il secondo, invece, rappresenta delle stelline che vanno a formare un simbolo che ricorda quello di Galaxy AI. Il tema dell’Intelligenza Artificiale di Samsung potrebbe essere centrale e l’IA verrà implementata su tutti i nuovi dispositivi del produttore, inclusi i foldable.

La scelta di Parigi come location potrebbe essere strategica considerando l’avvio delle Olimpiadi proprio nella capitale francese. Possiamo immaginare che Samsung sarà uno degli sponsor e, per questo, abbia deciso di tenere l’evento prima dell’inizio ufficiale della manifestazione previsto per il 24 luglio.

In ogni caso, oltre ai Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 sono attesi anche tantissimi altri dispositivi. Ci aspettiamo il lancio dei Galaxy Watch, dei nuovi auricolari Galaxy Buds e del Galaxy Ring. Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere tutte le conferme del caso.