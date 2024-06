Apple iPhone 15 Pro Max è disponibile su Amazon con uno sconto davvero folle, infatti gli utenti possono raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, accedendo allo stesso tempo ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Il modello in questione prevede 256GB di memoria interna, il quantitativo minimo per la variante in oggetto, essendo disponibile poi con 512GB o 1TB di ROM. Un dettaglio non trascurabile, per il semplice fatto che la memoria non può essere incrementata dal consumatore con l’ausilio di una microSD, pertanto resterà sempre la stessa per tutta la “vita” dello smartphone in questione.

Apple iPhone 15 Pro Max: offerte a non finire per tutti

Ottimo prezzo per raggiungere un risparmio davvero inedito ed esclusivo, su Amazon potete pensare di acquistare Apple iPhone 15 Pro Max, nella variante con 256GB di memoria interna, pagandolo solamente 1279 euro, contro i 1489 euro previsti originariamente (così da avere un risparmio del 14%). Ecco il link dove acquistare.

Il top di gamma per antonomasia del mondo Apple, lo smartphone in questione ha dimensioni nettamente superiori alla media, raggiungendo 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso di 221 grammi. Il suo punto di forza è chiaramente il display, bellissimo Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1290 x 2796 pixel e 460 ppi, capace di raggiungere anche un refresh rate di 120Hz, con protezione Ceramic Shield.

Il comparto fotografico è anch’esso di qualità sopraffina, precisamente composto da 3 sensori posteriori: principale da 48 megapixel, seguito poi da teleobiettivo e grandangolare, entrambi da 12 megapixel. I video vengono registrati al massimo in 4K a 60fps, con sensore fotografico anteriore da 12 megapixel, che presenta anche una apertura F1.9 per la realizzazione di ottimi effetti bokeh e sfocatura dello sfondo senza difetti.