AMD, ecco in nuovi fantastici Ryzen AI 300 per i laptop da gaming

Ormai tutte le case produttrici di hardware, dopo il Computex, hanno annunciato tanti nuovissimi componenti che porteranno alla nuova generazione dei PC Copilot+. Soprattutto AMD, grazie all’arrivo delle APU Ryzen™️ serie AI 300. Inoltre l’azienda di Sunnyvale non si è dedicata principalmente a creare un processore con altissime performance ma, grazie ad un primo benchmark delle IGPU Radeon 800M, tutto è più chiaro per quanto riguarda le performance grafiche dei Chip per i laptop.

Prima di parlare di questi processori però vi facciamo una premessa ricordandovi che le IGPU Radeon 800M hanno un’architettura RDNA 3.5. Differente rispetto alle IGPU Radeon 700M ed ai Ryzen 8000G con RDNA 3. Sta di fatto però che i nuovi chip dovrebbero avere un incremento di prestazioni sostanziale per quanto riguarda la parte grafica. Da non sottovalutare anche il fatto che le nuove Radeon 800M avranno fino a 16 Compute Unit. Affiancate ad un NPU con architettura XDNA2 da 50 TOPs e ad una CPU Zen5 fino a 12 Core e 24 Thread.

AMD: scopriamo i nuovi Ryzen AI 300

Facendo riferimento alle nuove APU Ryzen AI 300, potremmo pensare di utilizzarle per il gaming con una risoluzione di media qualità. A riportare il fatto è stato il noto leaker cinese Golden Pig riportando che “stando a quanto mi è stato detto al booth di MSI [al Computex), i Ryzen Al 300 di serie 9 rappresentano un miglioramento del 20% rispetto ai predecessori sia in termini di performance Single-Core, sia in termini di performance Multi-Core, sia per quanto riguarda la grafica“.

Nel leak viene aggiunto anche che “stiamo parlando di un punteggio nei benchmark di Cinebench R23 di 2.000 o più punti in Single-Core e di 20.000 o più punti in Multi-Core. La GPU dovrebbe arrivare a 3.600 o più punti su Time Spy [uno dei benchmark grafici di 3DMark]”. Quasi sicuramente i risultati ottenuti riguardano il top di gamma della nuova linea Ryzen, in particolare il Ryzen AI 9 HX 370. Quest’ultimo ha una configurazione con una CPU a 12 Core e 24 Thread. Senza scordare una scheda grafica integrata da 16 CU, probabilmente una Radeon 890M.