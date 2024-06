Il 15 giugno tutti eravamo curiosi di scoprire quanto sarebbe costata la nuova Fiat Grande Panda, poco prima della sua presentazione ufficiale. Oggi, nuove informazioni arrivano direttamente dalla Serbia, aggiungendo ulteriori dettagli interessanti su questo atteso modello automobilistico.

Quello che sappiamo della nuova Fiat Grande Panda

La scelta di produrre la Grande Panda presso l’impianto di Kragujevac in Serbia riveste un’importanza fondamentale per Stellantis. Questo è stato confermato dalle fonti locali di Bloomberg Adria, che hanno diffuso indiscrezioni sui possibili prezzi di lancio del veicolo. Secondo queste fonti, la versione completamente elettrica della Fiat Grande Panda potrebbe partire da circa 20.000-21.000 euro. Questo la renderebbe più accessibile rispetto alla nuova Citroen e-C3, che ha un prezzo base di circa 23.300 euro. Per la variante ibrida, invece, le speculazioni rimangono aperte, specialmente considerando l’arrivo imminente della nuova Citroen C3 e della più piccola Grande Pandina, per le quali non abbiamo ancora un listino ufficiale.

L’interesse per il prezzo competitivo della Grande Panda è amplificato dal contesto attuale del mercato. La concorrenza diretta della Dacia Spring potrebbe subire un aumento dei costi a causa dei nuovi dazi di importazione che entreranno in vigore a luglio. La decisione di produrre la Fiat Grande Panda in Serbia permette al modello di evitare questi dazi aggiuntivi, soprattutto per la sua versione elettrica, rendendola potenzialmente più conveniente per i consumatori.

Secondo le indiscrezioni, la versione elettrica della Grande Panda offrirà un motore a zero emissioni da 113 cavalli e una batteria da 44 kWh, con un’autonomia massima di circa 320 chilometri con una sola carica. Per la variante ibrida, invece, ci si aspetta un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri, offrendo un’alternativa per chi cerca un compromesso tra efficienza e costo.

In attesa dell’anniversario Fiat

Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e sui dettagli di configurazione della Fiat Grande Panda saranno rivelati il prossimo 11 luglio, in occasione del 125º anniversario di Fiat. Questo evento rappresenterà un momento importante per il marchio italiano, che sfrutterà l’occasione per un lancio ufficiale del nuovo modello. Gli appassionati di automobili e i consumatori interessati alle nuove tecnologie avranno quindi l’opportunità di scoprire di più sulla Fiat Grande Panda e valutare se soddisfa le loro esigenze di mobilità sostenibile e conveniente.