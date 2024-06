Nel mondo dell’evoluzione tecnologica, Microsoft sta compiendo passi importanti per integrare Android nel suo sistema operativo Windows 11. Ciò nonostante le sfide incontrate con la chiusura improvvisa del sottosistema avvenuta lo scorso marzo. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza di utilizzo tra smartphone Android e PC sempre più fluida. In che modo? Introducendo diverse nuove funzionalità con l’aggiornamento Windows11 24H2.

Una delle principali innovazioni in arrivo riguarda la nuova interfaccia utente dedicata agli cellulari-Android connessi. A cui si può accedere direttamente dal Menu Start di Windows 11. Essa consentirà di controllare facilmente lo stato di connessione del telefono al PC, monitorare il livello di carica del dispositivo e visualizzare le chat recenti. Tutto senza dover aprire app aggiuntive. In più, le notifiche di chiamate e messaggi ricevuti sul telefono saranno integrate nel sistema operativo del computer grazie a Phone Link. Così da rendere la gestione delle comunicazioni più efficiente e immediata.

Espansione delle funzioni di connessione smartphone su Windows 11

Un’altra novità riguarda la capacità di estrarre testo dalle immagini e dagli screenshot condivisi dallo smartphone al PC tramite PhoneLink. Questo sarà reso possibile grazie a un sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Il quale consentirà agli utenti di aprire e manipolare contenuti testuali presenti nelle immagini direttamente sul loro computer.

Oltre alle innovazioni sopra menzionate, Microsoft sta introducendo ulteriori capacità per migliorare l’integrazione tra smartphone Android e PC con Windows11. Tra queste, spicca la possibilità di utilizzare il telefono come webcam per il computer. Una caratteristica simile alla Continuity Camera offerta da Apple per i dispositivi iPhone e Mac.

Ancora, si avrà la possibilità di modificare gli screenshot catturati dal telefono direttamente sul PC connesso. Consentendo operazioni di editing rapide e intuitive senza la necessità di trasferire manualmente i file tra un device all’ altro. Entrambe le opzioni sono attualmente disponibili per chi partecipa al programma beta.

Insomma, con tutte queste innovazioni, Microsoft mira a facilitare, come detto, l’integrazione tra dispositivi Android e PC Windows. Ma anche e soprattutto a potenziare le capacità di produttività e comunicazione degli utenti. Offrendo soluzioni integrate e intuitive per le sfide quotidiane nel mondo digitale sempre più interconnesso.